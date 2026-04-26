Más de 1.300 personas visitaron la oficina de turismo del puerto en marzo

Un peregrino accede a las instalaciones de la oficina de turismo de Ferrol Jorge Meis

La Oficina Municipal de Información Turística (OMIT) del Puerto cerró el pasado mes de marzo con un “notable” incremento en la afluencia de visitantes. La concejala responsable del área, Maica García, reveló que “un total de 1.388 persoas foron atendidas neste servizo, o que supón un aumento moi significativo respecto ás mesmas datas do ano anterior”.

Del total de visitantes, el 38% fueron internacionales (530 personas), el 36% nacionales (506) y el 25% locales (352). Entre los turistas llegados de territorio nacional, destacaron sobre todo los procedentes de comunidades como Madrid, Andalucía y Castilla La Mancha, seguidos de otros procedentes de Galicia, Cataluña, Canarias y Comunidad Valenciana.

En el ámbito internacional, los principales países de origen de estas personas fueron Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia y Portugal, que en conjunto representaron el 61,54% del total de viajeros extranjeros, siendo en su mayor parte peregrinos, perfil principal de usuarios de la oficina situada en el puerto de Curuxeiras, punto de partida del Camino Inglés en Ferrol.

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En cuanto al perfil de edad, la franja predominante del pasado mes sigue situándose entre los 31 y los 60 años, rango que representa el 48,41% de los visitantes. Los menores de 30 años suponen el 28,39%, mientras que los mayores de 60 constituyen el 23,20% del total. El principal motivo del viaje sigue siendo la realización del Camino Inglés, con un 89,09% de peregrinos frente al 10,91% de visitantes interesados en el patrimonio y atractivos turísticos de la ciudad. Entre estos últimos, destacan el interés por el turismo cultural, gastronómico y de naturaleza y playas.

En lo que respecta a la estancia, la mayoría de los peregrinos pernoctan una noche antes de iniciar la ruta hacia Compostela, aunque se sigue detectando una tendencia creciente a prolongar la estancia a dos noches, lo que contribuye a un mayor impacto económico en el destino.

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La comparativa con marzo de 2025 evidencia un crecimiento muy relevante, especialmente coincidente con la celebración de la Semana Santa, tal y como adelantó Maica García. Así, el número de peregrinos pasó de 490 la 923 personas, lo que supone un incremento de 433 visitantes. También se registró un importante aumento en las pernoctas, con 861 personas alojadas en la ciudad frente a las 305 del año anterior, incrementando la cifra en 556 visitantes.

Del mismo modo, las consultas de personas locales crecieron considerablemente, pasando de 110 la 352, motivadas principalmente por el interés en eventos como Las Pepitas y la Semana Santa. En conjunto, el número de atenciones en la oficina aumentó en 804 respecto a marzo de 2025, consolidando el inicio de una temporada turística “marcada por la recuperación y el creciente interés por Ferrol y su comarca tras un invierno largo”, explican desde el Ayuntamiento.

“Este comportamento confirma o atractivo do destino, especialmente vinculado ao Camiño Inglés, e reforza as perspectivas positivas para os próximos meses”, afirmó Maica García.