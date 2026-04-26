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Festival

Magia solidaria, espectáculos de calle y una gran gala final se acercan con el Porta Máxica 2026

La quinta edición del festival llenará de ilusionismo las plazas, centros sociales y hospitales de Ferrol en mayo

Redacción
26/04/2026 18:26
Gala final de una de las anteriores ediciones, la última celebrada en 2022
Gala final de una de las anteriores ediciones, la última celebrada en 2022
Jorge Meis
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Vuelve Porta Máxica a Ferrol, el festival de ilusionismo que apuesta por una programación accesible e intergeneracional, expandiendo sus actividades por las calles, plazas, centros cívicos y hospitales de la ciudad. El evento tendrá lugar entre el viernes 8 y el sábado 9 de mayo, con la mayor parte de los espectáculos de acceso gratuito, mientras que para la ‘Gala Lorc & Julit’ ya están disponibles las entradas (seis euros más gastos de gestión) en ataquilla.com.

Aunque haya tardado en llegar, esta es la quinta edición de un encuentro para artistas de muy distintas generaciones, estilos y procedentes tanto del territorio internacional, estatal y gallego como incluso local. De hecho, el festival cuenta con la dirección del ilusionista ferrolano Martín Varela, que se ocupa de la concepción escénica de la gala y de la configuración de una línea artística propia.

Una de las novedades del V Porta Máxica es la ‘Gala Lorc & Julit’, que precisamente constituye un homenaje a las figuras referentes del ilusionismo en tierras ferrolanas, además de haber innovado en el desarrollo de materiales pedagógicos para los talleres, que tienen el objetivo de fomentar la creatividad y el interés por la magia entre las nuevas generaciones.

El festival, que está organizado por el Concello de Ferrol y producido por Thinking Up Live, con la colaboración del Colectivo Máxico Lorc & Julit (una agrupación de ilusionistas de la ciudad), se reserva algunas sorpresas para desvelar durante los propios días del Porta Máxica. En cualquier caso, ya se sabe que “el arte de lo imposible” se expandirá desde centros asistenciales hasta el emblemático Jofre, que acogerá la gala.

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