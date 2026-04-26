La ganadora del Premio Eduardo Blanco-Amor por ‘Boundaries Road’ da clases de escritura en Ferrol

Cecilia F. Santomé, de Vilalba, combinará teoría con ejemplos de obras Cedida

La biblioteca municipal de Ferrol propone una nueva edición de las ‘Experiencias de escritura’, una actividad que ofrece talleres para personas interesadas en la creación literaria, que abrirá las inscripciones este martes 28, a partir de las 10.00 horas. En esta convocatoria, que tendrá lugar los miércoles 8 y 15 de mayo (de 10.30 a 13.30), la formación será impartida por la filóloga francesa, doctorada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Cecilia F. Santomé.

Este taller, para el que hay que apuntarse a través de un formulario enlazado en la web, se estructurará, de la misma manera que la novela clásica, en tres partes: introducción (en la que se responderá a las preguntas de para quién y para qué escribir), nudo (la regla de las seis W) y desenlace (ejercicio práctico).

Con una trayectoria profesional que la ha llevado a trabajar en el sector del marketing digital y a colaborar en publicaciones como ‘Toonari Post’, ‘55 Pages’ y ‘Dot Magazine’, además de haber cofundado la revista ‘Coolt’, la encargada de este taller es conocida por novelas como ‘Quérote. Eu tampouco’, ‘Unha rapaza de provincias’ o ‘As despedidas’. Además, Cecilia F. Santomé ganó el XLIV Premio de Novela Eduardo Blanco-Amor por su último título, ‘Boundaries Road’, que se publicará en junio.