Ferrol, la ciudad gallega con menos población de edad inferior a 20 años y la que tiene más personas mayores de 65

La proporción de este grupo poblacional respecto al total ha ido incrementando de forma ligera pero constante desde 2021 Jorge Meis

El término municipal de Ferrol lleva, desde hace poco menos de un lustro, experimentando un notable proceso de recuperación económica y poblacional después de décadas de resultados negativos. Indicadores como la tasa de paro, que sigue manteniéndose por debajo de los 3.700 desempleados; el censo provisional de habitantes, con 66.908 vecinos a julio de 2025; o la creación de empresas, con un importante incremento desde 2023, muestran una tendencia positiva incentivada por factores como la actividad en los astilleros, con carga de trabajo para los próximos diez años, o la, por el momento, buena salud del mercado inmobiliario.

Sin embargo, el ayuntamiento ferrolano sigue arrastrando desde hace mucho tiempo problemas socioeconómicos muy complejos de resolver, como es el envejecimiento poblacional, que vuelve a situar a la urbe naval a la cola de los siete grandes municipios de Galicia. Así, según se observa en el informe ‘Panorama dos sete grandes concellos’, publicado hace escasos días por el Instituto Galego de Estatística (IGE) y correspondiente al pasado año 2025, en Ferrol tan solo el 14% de la población es menor de 20 años, mientras que el 29,6% supera los 64.

Esto se traduce en que el ayuntamiento ferrolano es el único de este grupo territorial en situarse por debajo de la media autonómica de habitantes en el rango inferior a la veintena (15,3%), siendo el segundo A Coruña, con un 15,5%, y el último Pontevedra, con un 17,1. En cuanto al porcentaje de vecinos de 65 o más años, son dos las áreas que superan la media gallega (26,9%): Ferrol, con el resultado más elevado (29,6%) y Ourense (27,1%). Esto se traduce en que prácticamente uno de cada tres ferrolanos está jubilado o en edad de hacerlo, y que este segmento poblacional prácticamente dobla al de los menores y personas en edad de incorporarse al mercado laboral.

Por sexos, la media de edad municipal de hombres y mujeres ferrolanos mantiene la proporcionalidad de sus resultados globales, siendo, en el caso masculino, la única de las siete grandes ciudades en superar el promedio autonómico –47,4 años frente a los 46,9 de Galicia–, mientras que, en el femenino, además de la ferrolana (52 años) se encuentra nuevamente Ourense (50,2) como las únicas por encima del valor central gallego (50 años). Asimismo, en términos generales, Ferrol también es la única de las siete en superar la media de la Comunidad –49,8 vs. 48,5 años–.

Comparativa interanual

La comparativa interanual muestra, además un ligero pero constante empeoramiento de la situación a lo largo del último lustro en ambos grupos de edad. De este modo, el porcentaje poblacional de Ferrol de menos de 20 años pasó del 14,6% a enero de 2021 al 14,4 en 2022, el 14,2 en 2023 y el 14,1% en 2024; al tiempo que el segmento de mayores de 64 pasó de suponer el 28,6% del total de ferrolanos en 2021 al 29 de 2022, el 29,6 de 2023 y el 29,7% de 2024. Curiosamente, si se enfrentan los resultados del último ejercicio del estudio, 2025, con los del primero de la serie, 2017, se puede observar que la media del tramo más joven se mantiene más o menos estable desde este último (14,7%), mientras que es el segundo el que más crece –26,9% en 2017, es decir, casi tres puntos en poco menos de una década–.

Con respecto a la media de edad por sexos, la evolución ha sido idéntica al resto de parámetros del informe del IGE a lo largo de los últimos años, con un incremento muy reducido pero continuo que únicamente ha decelerado ligeramente entre 2024 y 2025. Así, el promedio entre los residentes masculinos era de 46,7 años en 2021, que pasó a 47 en 2022, a 47,4 en 2023 y a 47,4 en 2024; mientras que la media femenina subió desde los 51,5 años del inicio de la serie a 51,7 y 52,1 en 2023 y 2024 –descendiendo de vuelta a los 52 años en 2025–. En este sentido, se puede concluir que el grupo de los hombres, con una proporción notablemente menor en el municipio al de las mujeres –30.764 vs. 34.139 a enero del pasado ejercicio–, está envejeciendo a un ritmo mayor.

Origen de la población

Por último, el estudio del Instituto Galego de Estatística también incide en la proporción de población foránea en el total de los siete grandes municipios, tanto aquella proveniente de otros territorios de Galicia como de otras comunidades autónomas o países. Así, de los 64.903 residentes en la ciudad naval a enero de 2025, 36.930 nacieron en el propio concello (56,9%), mientras que 15.512 (23,9%) lo hicieron en otro ayuntamiento, 7.853 (12,1%) en otro territorio español y 4.543 (7%) son de origen extranjero. Respecto a este último grupo, asimismo, el informe muestra que Ferrol cuenta con el segundo índice más bajo de la comunidad gallega, superando únicamente a Pontevedra, con un 6%.

En comparación con los resultados registrados un lustro atrás, la proporción de residentes naturales de la ciudad naval descendió en 3,3 puntos, mientras que los nacidos en otros concellos gallegos subieron en un 1,7%, los de otras comunidades autónomas bajaron un 1,3% y la población de otros países aumentó en un 3,9%. Dichas variaciones, no obstante, apenas suponen un cambio significativo en la distribución poblacional del término municipal, teniendo en cuenta que en el período indicado el número de habitantes apenas se incrementó en 118 personas –un 0,18% en cinco años, frente al 3,7% registrado a nivel estatal y el 1,33 autonómico–.