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Ferrol

Ferrol convierte A Magdalena en una gran pasarela con el Primavera Fashion Fest

Más allá de la moda, el festival se presenta como una experiencia completa para salir, pasear y dejarse sorprender

Redacción
26/04/2026 05:00
La celebración se llevará a cabo el 30 de abril
La celebración se llevará a cabo el 30 de abril
Cedida
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Moda, música y ambiente primaveral tomarán las calles del centro de Ferrol el próximo jueves 30 de abril con la celebración del “Primavera Fashion Fest”, una propuesta que invita a salir, pasear y disfrutar de la ciudad de una forma diferente. 

Organizado por el Centro Comercial Aberto Ferrol A Magdalena, el evento tendrá lugar de 17:00 a 22:00 horas y ofrecerá una programación pensada para disfrutar sin prisa: desfiles de moda en distintos puntos del centro, música en directo, animación de charangas y un photocall temático para inmortalizar el momento. 

Más allá de la moda, el festival se presenta como una experiencia completa para salir, pasear y dejarse sorprender. Habrá talleres de arte floral, maquillaje y una zona infantil con actividades creativas, lo que lo convierte en un plan perfecto tanto para ir con amigos como en familia. 

Uno de los grandes atractivos será el “pasaporte comercial”, que premiará las compras en los establecimientos participantes, junto a sorteos y descuentos especiales durante la “hora loca”, de 17:00 a 18:00 horas, ideal para cazar alguna ganga mientras se disfruta del ambiente. 

Además, se celebrará un concurso de escaparates en el que el público podrá participar a través de las redes sociales, incentivando la implicación ciudadana y la visibilidad del comercio local. 

Con esta iniciativa, Ferrol refuerza su apuesta por dinamizar el centro urbano y ofrecer propuestas diferentes que invitan a salir a la calle. Una oportunidad para disfrutar de la primavera, descubrir las últimas tendencias y, sobre todo, vivir la ciudad en su mejor versión.

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