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Ferrol

El ‘Nansen’ abre una intensa temporada de cruceros

El mes de mayo se esperan cinco buques, el primero de ellos llega ya al puerto ferrolano la próxima semana

Redacción
26/04/2026 22:09
Cruceristas con visita guiada por Ferrol
Los cruceristas descubrieron las tradiciones con Capuchoncito
Daniel Alexandre
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La llegada al puerto ferrolano del crucero ‘Nansen’ inaugura, como viene siendo habitual en el mes de abril de últimos años, la temporada de cruceros. El buque no es la primera vez que llega a Ferrol y ya es uno de los visitantes asiduos de la primavera, como así lo fue al menos los últimos dos años. 

Con una jornada espectacular en cuanto al tiempo, los visitantes aprovecharon este domingo para recorrer la ciudad y participar en visitas guiadas, como así se les pudo ver a media tarde, aunque estuvieron en la ciudad desde última hora de la mañana. 

A esta visita seguirá ya la próxima semana otro crucero, iniciando así un prolífico mes de mayo, en el que se espera la llegada del ‘Fram’, el próximo domingo y en su primera visita a puerto ferrolano; el ‘Scenic eclipse’, el día 14; el ‘Ambition’, dos días más tarde; el ‘SH Diana’, otro habitual, el día 17 y, para concluir el mes, el crucero ‘Amadea’. 

En el mes de junio recalarán otros dos buques de pasajeros el ‘Meinf Schiff 1’ y el A’zamara Journey’, por lo que antes de que comience julio ya habrán pasado por Ferrol casi una decena de cruceros. 

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