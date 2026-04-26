El Grupo Scout 19 Ferrol celebró San Jorge, su patrón, con un día de actividades en el Reina Sofía

Foto de familia de los integrantes del Grupo Scout 19 este domingo Cedida

El Grupo Scout 19 Ferrol, el decano de Galicia, celebró este domingo la efeméride de su patrón, San Jorge, con un programa completo de actividades pensadas para sus integrantes, familiares y antiguos miembros que les acompañan siempre que pueden, incluso como músicos, recordando a la mítica banda de gaitas y tambores.

Eligiendo como escenario principal el parque Reina Sofía, donde se encuentra ahora su local, desarrollaron un juego de pistas, además de celebrar sus tradicionales ceremonias de finalización de etapas educativas.

Durante la jornada se hicieron varios talleres Cedida

Asimismo, disfrutaron de una comida de confraternización, dinámicas intergeneracionales y la representación de la leyenda de San Jorge.