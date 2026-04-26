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Premiados

El Concurso de Piano de la Sociedad Artística Ferrolana publica los ganadores de 2026

Los afortunados proceden de dentro y fuera de la provincia de A Coruña

Redacción
26/04/2026 18:34
Los pianistas afortunados de esta XVIII edición del Concurso de Piano de la SAF, con sus diplomas
Los pianistas afortunados de esta XVIII edición del Concurso de Piano de la SAF, con sus diplomas
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Las tres categorías que establece el XVIII Concurso de Piano que organiza anualmente la Sociedad Artística Ferrolana –SAF–, en el auditorio de Afundación, tienen como ganadores a jóvenes pianistas de Ferrolterra y también de otros puntos de la provincia, además de salirse incluso de este ámbito en una de las secciones. El jurado lo integraron los catedráticos Jorge Briones, Gabriel López y Miguel Brotóns.

Este compositor, que además de vicepresidente de la SAF es el coordinador artístico del certamen, destacó la importancia de la iniciativa para la comunidad educativa gallega. Se trata de un concurso creado en 1984 con el objetivo de potenciar y fomentar la interpretación pública de los pianistas jóvenes de Ferrolterra, además de animarlos a superarse al integrarse en una experiencia participativa.

En esta XVIII edición, cuya entrega de premios se realizó en presencia de la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, participaron músicos de los ayuntamientos de A Coruña, Lugo, Pontevedra, Bueu, Cambre, Mugardos, Ares, Narón y Ferrol.

Los primeros premios de cada categoría recayeron en Carmen Pérez Rodríguez (A Coruña), Paula Seoane Otero (Narón) y Alexandre Grille Martínez (A Coruña); los segundos en Martín Sánchez Paz (Bueu), Clara Areán Caamaño (A Coruña) y Mateo Alexander Uceda Represas (Cambre), así como Carla Fernández Argüelles (Lugo); mientras que los terceros fueron para Sara Pena Gómez (Ares) y Martín Fuster de la Iglesia (A Coruña), Lía Pérez Cruz (Mugardos) y Nina Barro Paz (Mugardos). Además, Junxi Ruan (Ferrol) recibió una mención de honor.

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