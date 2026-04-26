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Ferrol

El Camino Inglés conectó Reino Unido con Galicia en la ‘Walk the Spanish Way’, en Reading

Es una acción de promoción internacional de la Diputación en Inglaterra

Redacción
26/04/2026 22:07
Un momento de la feria celebrada en Reading
Un momento de la feria celebrada en Reading
Cedida
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La Diputación de A Coruña celebró este fin de semana en Reading –Inglaterra– el evento ‘Walk the Spanish Way – Primavera en el Camiño’, una acción de promoción internacional del Camiño Inglés y del Camiño Fisterra-Muxía que reunió a miles de personas a lo largo de la jornada. 

La feria, desarrollada en Broad Street, despertó un notable interés entre el público británico, que se acercó a los distintos espacios para conocer de primera mano los atractivos culturales, paisajísticos y gastronómicos de Galicia y de las rutas jacobeas. 

La música tradicional gallega, los contenidos audiovisuales y los showcookings contribuyeron a crear una experiencia completa en torno al Camino. En el evento participaron los diputados provinciales Antonio Leira y Bernardo Fernández Piñeiro, presidente de la Asociación de Concellos del Camiño Inglés, que destacaron la buena acogida que está teniendo la iniciativa y el interés creciente del mercado británico por estas rutas. 

La programación continuará en la jornada de este lunes con la inauguración de un nuevo mojón del Camino Inglés en Southampton, situada en el entorno de la iglesia de Holyrood, que señala el final de trazado inglés y su conexión con Galicia. 

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