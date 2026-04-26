A Feira do Libro de Ferrol como polo de atracción dos profesionais de Galicia
Esta 37 edición vén de pecharse como unha das máis existosas da última etapa, marcada pola súa consolidación
Librarías de distintos puntos de Galicia como a compostelá Pedreira ou a viguesa Cartabón rexistran anualmente na súa axenda a Feira do Libro de Ferrol, que nos últimos anos se foi consolidando como un espazo de encontro cultural de interese para o público polo programa de actividades e pola oferta combinada destas propostas de fóra con outras de locais e comarcais. Este mesmo domingo 26 péchase unha das edicións máis exitosas desta etapa na que, tal como constatan os profesionais que se implicaron durante as catro xornadas, non foi ningunha sorpresa sabendo da evolución deste evento.
As obras que veñen dende Vigo, as “apostas persoais” de Cartabón, chegan á cidade da man duns dos participantes “históricos”. Nesta caseta, Gonzalo Pérez, que vén dende a década de 1990, lembrou cando se celebraba a Feira do Libro na praza de Armas, que “era moito máis frouxiña”, do mesmo xeito que cando se fixo ao longo do paseo do Cantón, que “eramos máis casetas pero non se vendía tanto, víase menos ambiente e notábase menos interese”.
Non obstante, na última etapa “a feira vai a máis, o público involúcrase moito e a nosa valoración é moi positiva”, sinalou o libreiro de Cartabón, un posto que se distingue por traer títulos “que non teñen tanta visibilidade”, respondendo á misión de “ir descubrindo ao longo do ano o que nós chamamos xoias literarias, non os típicos bestsellers”, amais de centrarse na oferta literaria en galego.
O espazo cultural Galgo Azul (Libros, grolos e moito máis), da Coruña, dá a volta a Galicia para participar en todas as convocatorias que organiza a Federación de Librarías e, despois da que se celebra na súa propia cidade, “é a mellor Feira do Libro que hai, en canto a movimento de xente e en canto a vendas”, tal e como valorou Leo Casado no posto.
De dentro da comarca, fóra do propio concello de Ferrol, sumouse este ano o tándem formado por Ediciones Lubre e a distribuidora de xogos de rol The Hills Press, ambos con sede en Ares. Así mesmo, do municipio veciño de Narón participaron as librarías Estraviz e Day, e na caseta desta última atopábase onte Antonio Martínez Pico, que ademais é presidente da Agrupación de Libreiros de Ferrolterra. “Esta edición é moi bonita”, expresou, destacando a afluencia de xente na mañá desa xornada final, “a pesar de ser domingo”, e lembrando que particularmente “o sábado estivo a praza chea vendo actividades” como o contacontos musical que escenificou 2Plicas.
“Sempre funciona moi ben, a verdade, pero este ano falando tamén cos demais libreiros, sorprendeunos a todos a acollida”, apuntou Beatriz Rodríguez, de Edicións Embora, unha firma local que resaltou as vendas da colección Biblioteca de Ferrolterra, unha tendencia que mantén o sentir de que “Ferrol tira”.
Da cidade tampouco faltaron participando na 37 edición da Feira do Libro de Ferrol a libraría especializada Metrópolis Comics, así como Central Librera Real e Central Librera Dolores.
Clausura
Neste último día, na quenda da mañá estiveron asinando exemplares Juan Galán (‘Rotspanier, un miliciano galego no exilio francés 1939-1945’), Ana Meilán (‘Comiendo vocales’) e Miguel Fernández Vázquez (‘Polvo, barro y fe’). Ademais, pola tarde tamén se achegaron Henrique Dacosta (‘Mortes con argumento’) e Rober Cagiao (‘Cadea de favores’).
As actividades primaron as dirixidas a familias e a presentación da tradución en verso de ‘Medea e Fedra de Séneca’.