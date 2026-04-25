Un total de 358 menores inician su educación en los colegios de Ferrol

Fiesta de bienvenida el año pasado en el centro de A Laxe, en Valón Emilio Cortizas

Un total de 13.993 menores se incorporarán el próximo mes de septiembre por primera vez –4º de Infantil– a las aulas de los centros escolares de Galicia según los datos provisionales que ha hecho públicos la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional.

En concreto, la provincia de A Coruña es la que más alumnado registra, 6.009 niños y niñas, mientras que Ferrol es la última de las siete ciudades gallegas en número de escolares que comienzan su etapa educativa en los colegios, llegando a cubrir solamente 358 de las 502 plazas que se ofertaban en la urbe naval para el curso 2026-2027.

De esta forma, con un 71,3% de ocupación provisional, todavía quedarían libres un total de 144 matrículas para cursar 4º de Infantil —habiendo nacido a lo largo del año 2023— .

Además, el 98,30% de las familias que solicitaron matrícula en los centros educativos ferrolanos para sus hijos e hijas de tres años en el curso 2026-2027 la obtuvieron en la escuela deseada que habían pedido como primera opción.