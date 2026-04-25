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Ferrol

Un total de 358 menores inician su educación en los colegios de Ferrol

La Xunta de Galicia ha hecho público el listado de plazas, quedando todavía en la urbe de Ferrol 144 disponibles

Redacción
25/04/2026 23:42
Fiesta de bienvenida el año pasado en el centro de A Laxe, en Valón
Fiesta de bienvenida el año pasado en el centro de A Laxe, en Valón
Emilio Cortizas
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Un total de 13.993 menores se incorporarán el próximo mes de septiembre por primera vez –4º de Infantil– a las aulas de los centros escolares de Galicia según los datos provisionales que ha hecho públicos la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional. 

En concreto, la provincia de A Coruña es la que más alumnado registra, 6.009 niños y niñas, mientras que Ferrol es la última de las siete ciudades gallegas en número de escolares que comienzan su etapa educativa en los colegios, llegando a cubrir solamente 358 de las 502 plazas que se ofertaban en la urbe naval para el curso 2026-2027. 

De esta forma, con un 71,3% de ocupación provisional, todavía quedarían libres un total de 144 matrículas para cursar 4º de Infantil —habiendo nacido a lo largo del año 2023— . 

Además, el 98,30% de las familias que solicitaron matrícula en los centros educativos ferrolanos para sus hijos e hijas de tres años en el curso 2026-2027 la obtuvieron en la escuela deseada que habían pedido como primera opción. 

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