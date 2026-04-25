Las Discípulas celebraron este sábado el 25 aniversario de su ‘Marcha Misionera’ andando a A Cabana

Participantes por la pasarela del paseo de A Malata Cedida

El CPR Plurilingüe Jesús Maestro de las Discípulas de Jesús caminó este sábado desde el centro escolar hasta A Cabana en la vigésimo quinta edición de su ‘Marcha Misionera’, una iniciativa solidaria consolidada en Ferrol y que partía pasadas las 10.30 horas de A Magdalena con decenas de participantes.

Este año, en colaboración con el Colegio Juan XXIII de Valladolid —de la misma congregación—, todo lo recaudado con la venta de dorsales (a 5 euros) se destinará al proyecto ‘Educación en Petare’, concretamente al pago de salarios de los docentes que ejercen en este barrio de Caracas (Venezuela) como “única vía para transformar el futuro del alumnado en entornos vulnerables”.