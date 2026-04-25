La fiesta de Os Maios de Canido calienta para salir desde este mismo lunes antes de los ocho días de acción

Uno de los bailes de la edición de Os Maios de Canido del pasado 2025 Jorge Meis

A la vuelta de la esquina está el mes de mayo y con este la celebración de Os Maios, una tradición que encontró en el barrio ferrolano de Canido un espacio privilegiado para su preservación gracias a la implicación del vecindario. Como siempre, la música, talleres, clásicos como la comida popular en las calles y otras actividades serán protagonistas de un programa que se prolongará desde el viernes 1 hasta el domingo 10, aunque ya desde este lunes 27 se realiza un llamamiento al público general y especialmente a los pequeños.

Una vez más, en el patio del centro cívico de Canido se realizarán los talleres de construcción de maios, que se desarrollarán desde el lunes y hasta el jueves 30, a partir de las 17.00.

La programación oficial se inaugurará el primero de mayo a las 12.00 horas, con la V Feira do Disco que organiza Ferror Records en el centro cívico y, simultáneamente pero en la plaza Fernando Miramontes, un obradoiro de baile galego que dará inicio a la I Foliada Obreira. Para esta última actividad es necesario inscribirse por WhatsApp (636 844 786). Además, en este nuevo encuentro habrá picoteo, bebida y música a cargo de Pandereteiras e Cantareiras de Muíño do Vento, Agarimo de Catabois y Vai Rañala Meu!.

El día inaugural extenderá su actividad a la explanada situada frente al centro cívico, con pinta caras de 17.00 a 19.00, hora en la que empezará el espectáculo ‘Animaladas’. Además, a partir de las 21.00 saldrá LiliCleta de la plaza de Canido, un disco-cine ambulante que terminará su recorrido en O Cruceiro.

Próximas citas

El sábado 2 animarán las calles Cantaberneiros (desde las 12.00), Galiza Sound Machine (13.00) y D’Kanfurnada (14.00).

Por la tarde, a partir de las 17.00, se disputará el torneo de futbol sala de categoría biberones, que organiza la SRD Canido en el CEIP Cruceiro, rindiendo homenaje a Juanjo Serantes y Juan Ramón Rico. A la misma hora se repetirán las actividades infantiles en la explanada frente al centro cívico, añadiendo el espectáculo ‘Cirkote’, de Kote Malabar, a las 20.30.

En ese momento también empezará el concierto itinerante de la banda de calle Os Bregadiers, que llevará su fiesta soul-funk de la plaza F. Miramontes a O Cruceiro, terminando en este último punto la jornada al ritmo de la pinchada de Marcial Bescos (Electro Sound Galiza), desde las 22.00 hasta medianoche.

La semana se cerrará, antes de continuar con el programa del miércoles 6 al domingo 10, con el Toldo solidario de la Parroquia Santa Cruz-San Rosendo, el mercado popular, la comida vecinal en la calle (en caso de lluvia, en el patio del colegio), juegos tradicionales y cocinas solares y la batukada de Son de Canido.