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Quinta edición

La Feira do Disco estrena mayo en Canido con el mítico O caimán do río Tea que “estaba na lavadora”

También pondrán la música a la feria Nocturna, Batalha y Robot City DJ Set

Redacción
25/04/2026 20:08
Una de las anteriores ediciones de la Feira do Disco de Ferror Records
Una de las anteriores ediciones de la Feira do Disco de Ferror Records
Azu
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El mes de mayo se estrena con la quinta edición de la Feira do Disco que organiza Ferror Records, el evento que mayor afluencia de público atrae al centro cívico de Canido de entre las propuestas del sello ferrolano. Para esta convocatoria se volverá a contar con Landeira Pulpeiros, una oferta gastronómica que se aumenta con respecto al año pasado incorporando al foodtruck Misco Midas, de sobras conocido en la zona. Además del mercado de vinilos, serán protagonistas los proyectos musicales O caimán do río Tea, Nocturna, Batalha y Robot City DJ Set.

A partir de las 12.00 horas estarán abiertas las puertas de la V Feira do Disco, que ofrecerá puestos de sellos como Radix Records, Rumble Records, Tualmonteyoalmar o el propio Ferror Records, además de otros como por ejemplo los de Falsotecho y Gulpiyuri Fanzine.

Los creadores del himno del Xabarín Club ‘Estou na lavadora’, O caimán do río Tea, pondrán la banda sonora junto a Nocturna (‘Sombras’, Ferror Records), la banda ferrolana Batalha y uno de los productores de electrónica de referencia en Galicia, Robot City.

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