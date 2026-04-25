El CHUF contará con una planta de tratamiento de agua de gran pureza

Diálisis y UCI se encuentran en el nuevo edificio este donde se ubicará la planta de agua Cedida

El Arquitecto Marcide contará con un nuevo sistema de tratamiento de agua ostomizada para dar servicio tanto al área de diálisis como a la Unidad de Cuidados Intensivos –UCI–.

Se localizará en el nuevo edificio este, construido en el marco del plan director, y supondrá un sistema completo de producción y distribución de agua de máxima pureza para el paciente, pero que también se traduce en un consumo más eficiente de agua y una menor generación de residuos.

Todos los elementos estarán integrados con un sistema central en remoto, el que permitirá hacer un seguimiento de todos los parámetros a través de la monitorización constante.

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Forman parte también del alcance del contrato todas las actuaciones necesarias para la instalación completa y puesta en funcionamiento del sistema de tratamiento y distribución de esta agua, que supondrá un salto cualitativo en la atención al paciente.

La Plataforma de Contratos de la Xunta ha hecho público el inicio del expediente de contratación del suministro, instalación y arranque de este sistema de tratamiento del hospital Arquitecto Marcide, del CHUF, por un importe de 549.999 euros. La fecha límite para que las empresas puedan presentar sus ofertas es el 21 de mayo.

Esta planta tendrá, por una parte, el pretratamiento en el semisótano -2 y la ostomización de agua ultrapura en el primer piso del nuevo edificio este. Abastecerá tanto la Diálisis como la Unidad de Cuidados Intensivos del Complejo –pisos 1 y 2 de este nuevo edificio–.

La Unidad de Diálisis del Hospital Arquitecto Marcide ya fue en su momento de las primeras de Galicia en incorporar agua de gran pureza a su sistema de Diálisis. Con esta planta, se ampliará esa calidad con los sistemas de última generación.