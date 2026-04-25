Buscan voluntarios para asistir á gravación do novo programa da TVG estilo ‘Land Rober’ no teatro Jofre de Ferrol
A produtora Tunai fai un chamamento á veciñanza ferrolá, que pecha o prazo de inscrición este mesmo luns
A produtora Tunai, responsable de programas como ‘Land Rober’, chama á veciñanza ferrolá para asistir á gravación dunha nova proposta televisiva da TVG, con puntos en común coa popular emisión presentada por Roberto Vilar. Esta filmación realizarase o martes 28 e o mércores 29, de 18.30 a 21.00 horas, coa posibilidade de ir un día ou os dous, e o 5 de maio.
O programa que se está a preparar para emitir na televisión pública galega tratará o tema da felicidade, compartindo similitudes co xa coñecido Land Rober, por exemplo, na participación de convidados.
Este luns 27 ás 15.00 horas remata o prazo para anotarse escribindo nomes, apelidos, idades DNIs e teléfonos de cada asistente, ao 626 816 852 (os menores deben ter cumpridos os 16 anos).