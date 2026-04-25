Adjudican la redacción del proyecto para la reforma de la carretera de Catabois, en Ferrol

El tramo en el que se ejecutará la actuación Cedida

Las obras de mejora de la carretera de Catabois están más cerca de hacerse realidad tras la reciente adjudicación, por parte del Concello de Ferrol, de la redacción del proyecto de aglomerado de una parte de la misma.

La actuación prevista abarca el tramo comprendido entre la rotonda del cruce de la FE-13 y el punto kilométrico 1+030 de la AC-116, resultando adjudicataria de la redacción del proyecto la empresa Proyestegal SL, que ejecutará el encargo por un importe de 6.655 euros. Los trabajos se llevarán a cabo en una superficie aproximada de 18.000 metros cuadrados y en una longitud de cerca de 1.200 metros.

La intervención prevista consiste en el recorte y saneado de las zonas hundidas, fresado del pavimento existente en los espacios urbanizados y en los más deteriorados del vial y zonas de encuentro, fresado de la superficie necesaria, sellado de brechas previo, limpieza de los márgenes y canales, además de actuaciones como el aglomerado asfáltico, el pintado de líneas, reservas, pasos de cebra y flechas, entre otras. La intervención también contempla la instalación de la señalización vertical.

El presupuesto estimado para esta intervención es de 450.000 euros. El edil de Servizos, José Tomé, indicó que se trata de una actuación “que complementa o tramo xa asfaltado dende a rotonda de Canido ata a glorieta do CHUF, que se fixo o ano pasado”.

La obra se suma, asimismo, a la mejora que está prevista en el vial de la avenida de la Residencia, que comienza en la rotonda que hace intersección con la carretera FE-13. El aglomerado está ahora en mesa de contratación.