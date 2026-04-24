Simulación en Ferrol de un caso de la Corte Internacional de Justicia de la ONU con siete universidades implicadas

Facultade de Humanidades xuízo Atlantic Moot Court Daniel Alexandre

Cerca de 60 estudiantes de distintos puntos de España participaron este viernes 24 en la primera edición de un evento en el que se simula un caso de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, el Atlantic Moot Court. Belén Míguez, Irene Rodiles, Laura Yáñez, María Falcón y Eva Maseda son las cinco alumnas que componen el comité organizador, a las que felicitó la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, durante la inauguración, por aceptar el reto y “saír da súa zona de confort”.

El salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial fue el escenario del acto de apertura de esta primera edición, que atrajo estudiantes tanto de la UDC como de la UVigo y la USC, así como la Universidad de León, de Salamanca, la Rey Juan Carlos y Autònoma de Barcelona.

Además de dirigirse a las alumnas, Ares felicitó al coordinador del grado en Relacións Internacionais, Jorge Quindimil, por el trabajo realizado por la titulación y por el “acerto” de la propuesta. Tal como apuntó la delegada territorial de la Xunta, esta réplica de un caso de la Corte Internacional de Justicia adelanta al alumnado “o que poderá ser a súa realidade nun futuro”, mientras que la concelleira de Igualdade, Muller, Familia, Infancia e Multiculturalidade, Elvira Miramontes destacó que “a educación, o debate e a participación son parte da construción dunha cidade máis preparada”.

Programa

La apertura dio paso a la charla del codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, Jesús A. Núñez Villaverde ‘Desorde mundial e convulsións xeopolíticas en Oriente Medio’, y por la tarde se inició la simulación de un caso relacionado con derecho internacional humanitario y conflictos armados en la Facultade de Humanidades.

Como jueces y juezas están actuando los profesores de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Bautista Jiménez; de Alcalá, Laura Esperanza Aragonés Molina; y de la USC, María Isabel Lirola Delgado y Carmen Montero Ferrer.