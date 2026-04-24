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Ferrol

Libertad con cargos para los detenidos por la oleada de robos “express” en la comarca

Uno de los tres aprehendidos fue trasladado posteriormente a prisión, pues sobre él recaía una orden de otro organismo judicial

Redacción
24/04/2026 21:57
Butrón en el Rueiro das Meninas este martes
Ventanal destrozado en el bar Rueiro das Meninas
Cedida
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La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol, en función de guardia, decretó este viernes la puesta en libertad con cargos para los tres detenidos esta semana en relación con una oleada de robos “express” en establecimientos de hostelería de la comarca entre los meses de febrero y marzo.

Así, los individuos continúan siendo investigados en calidad de sospechosos por estos hechos delictivos. Sin embargo, como trasladó posteriormente el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), pese a ser liberado en el marco concreto de esta causa, uno de los aprehendidos fue trasladado directamente a la cárcel, dado que sobre él pendía una orden de ingreso en prisión por otros crímenes emitida por un organismo judicial que no se ha especificado.

Como se recordará, esta presunta banda criminal se hizo infame a comienzos de año por su característico ‘modus operandi’: entraban encapuchados en cafeterías y bares a altas horas de la madrugada reventando con una maza una luna a modo de butrón, destrozando posteriormente las máquinas tragaperras para llevarse su cajetín de recaudación, todo ello en menos de tres minutos.

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