La Xunta inicia este lunes en Ferrol la toma de muestras relativas al proyecto Xenoma

Los análisis para toma de muestras se realizarán en el Arquitecto Marcide Cedida

La Xunta de Galicia iniciará el próximo lunes 11 de mayo la toma de muestras de sangre relativas a la nueva fase del proyecto Xenoma Galicia en el Área Sanitaria de Ferrol. Para eso, desde este viernes se está invitando a participar a personas de entre 35 a 70 años de esta circunscripción sanitaria.

Las personas que reciban un mensaje SMS de invitación, que serán enviadas de forma aleatoria, contarán con toda la información necesaria para participar y podrán reservar cita para la extracción de sangre a través de la app Sergas Móbil.

El objetivo de esta campaña es alcanzar los 347 participantes en esta zona sanitaria.

Las extracciones de sangre se realizarán en el Hospital Arquitecto Marcide de lunes a jueves en horario de tarde, entre las 15.30 y las 18.30 horas, desde el 11 hasta el 26 de mayo. El personal sanitario informará de todo el proceso a los participantes, que no deberán acudir en ayunas.

El procedimiento será idéntico a lo que se hizo en la primera de las áreas sanitarias en la que se puso en marcha a esta nueva fase del proyecto Xenoma Galicia, la de Santiago de Compostela y Barbanza.

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Progresivamente la invitación se extenderá al resto de áreas, hasta alcanzar la cifra de 5.000 participantes de toda Galicia.

Detección precoz

Con las muestras recogidas en el marco de este estudio sanitario se busca identificar variantes de genes relacionados con cáncer de mama y ovario de tipo hereditario, pero también síndrome de Lynch e hipercolesterolemia familiar, además de nutrir el biobanco del proyecto.

La primera y la segunda fase del proceso piloto permitieron detectar 27 personas que fueron portadoras de variantes genéticas de alto riesgo. En consulta, dependiendo de la variante detectada, se informará de las opciones de seguimiento personalizado, y otras cuestiones como si es necesario hacerle pruebas a algún familiar o sobre hábitos de vida saludable que se pueden seguir para disminuir el riesgo en caso de que, finalmente, aparezca la patología.

Este proyecto de investigación de medicina personalizada cuenta con una inversión del Gobierno de la Xunta próxima a los 20 millones de euros, marcándose como objetivo recopilar el ADN de 400.000 personas. Es por esta razón, por el porcentaje de población incluida, que el proceso Xenoma Galicia es uno de los proyectos de “maior envergadura do mundo”, como subrayan desde Sanidade.

Y no es para menos ya que permitirá predecir el riesgo de enfermedades antes de que aparezcan para poder anticiparse a ellas y ofrecer tratamientos farmacológicos individualizados.

Esto pondrá a Galicia, afirman, en la primera línea de la investigación biomédica, además de ser un revulsivo para la industria biotecnológica y farmacéutica del país.

Este estudio, coordinado por Sanidade y bajo la dirección de los investigadores de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica María Musgo y Ángel Carracedo, contribuirá al diseño de nuevos programas de prevención y detección temprana y personalizada y establecerá las bases de un cribado genético sostenible y equitativo.