La presentación de ‘Luces en la tormenta’ se combina con arte colectivo en Artidea

Artidea entrevista Javier Varela Daniel Alexandre

La transformación y superación personal hila la singular propuesta que tendrá lugar este sábado 25 en Artidea, a las 19.30 horas, cuando empezará la presentación del libro ‘Luces en la tormenta’ a cargo de su autor, Javier Varela, identificado en el ejemplar con el pseudónimo de Silvia Rodas. Este encuentro podrá aprovecharse para visitar la exposición colectiva que, tal como podrá advertir el público, se relacionará estrechamente con la publicación, y estará integrada por obras firmadas por Eva Liberal, Laura Molero, Kon-Chi, Canzobre, Anxo Varela, Nivotwe, Don Jas, Manuel García, Marisol y Salanevic.

Con este primer libro editado en diciembre por Varela, el autor de origen catalán pero ferrolano desde la infancia también se estrena con el género literario, “un reto importante” que en su momento decidió asumir con otro nombre, ya que durante años se dedicó a compartir escritos de no ficción en su blog. Para dar a conocer el resultado de este gran salto, le acompañará el escritor ferrolano Rafael Saura, que “me ha ayudado mucho en todo el proceso de publicación”, valora.

“Tanto me gustó la experiencia que la estoy continuando”, expresa Javier Varela, explicando que una vez concluido ‘Luces en la tormenta’ se dispuso a crear una mezcla entre ensayo y relato, aunque finalmente no se resistió a abandonarla y empezar una novela.

La obra que dará a conocer en Artidea la inició como siempre, “ante un folio en blanco”, que se acabó convirtiendo en una serie de relatos que el autor vincula a la “narrativa psicológica”, donde gran parte de la acción sucede internamente en sus protagonistas, y respondiendo a la pregunta “qué pasa cuando ya no te queda nada a lo que aferrarse, cuando la vida te arrastra por situaciones muy complicadas y todo tu mundo se desmorona”.

Esto es precisamente lo que tienen en común todos los relatos del libro de Varela, que tiene experiencia en el sector del coaching y desarrollo personal, y que son “muy distintos”, desde la época en la que se ambientan hasta las tramas: “hay hasta un thriller psicológico”, adelanta Javier Varela. No obstante, el autor se centra en que, en esos momentos difíciles “siempre hay un faro” que no solo sirve de guía sino que puede contribuir a “salir fortalecido” de la situación, siendo incluso “más capaz de disfrutar de la vida”, destaca.