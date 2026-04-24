Ferrol en Común demanda la puesta a punto y posterior reapertura de Aquaciencia

El espacio didáctico cerró sus puertas durante la pandemia de coronavirus Jorge Meis

La formación Ferrol en Común (FeC) exigió este viernes al ejecutivo local la puesta a punto y reapertura de Aquaciencia para este mismo 2026.

A través de una nota de prensa, el grupo municipal denunció que este “espazo único en Galicia” dejó de prestar servicio durante la pandemia de coronavirus, en el año 2020, y que desde entonces ha permanecido clausurado “sen que o goberno lle dea unha solución”. En este sentido, la agrupación criticó que, durante el mandato de Jorge Suárez (2015-2019), el parque didáctico sufrió varios episodios vandálicos, pero que siempre se repararon los ingenios dañados, en contraste con la situación actual, en la que el Concello anunció en 2024 la reapertura del mismo con una inversión de 137.000 euros para su renovación, sin que de momento se haya materializado.

De este modo, desde Ferrol en Común se recuerda que este espacio era “un referente educativo e ambiental”, recibiendo más de 20.000 visitas anuales, por lo que se exige su reapertura con nuevos elementos durante el presente ejercicio 2026, así como la recuperación del Aula de Ecoloxía Urbana del Cantón de Molíns.