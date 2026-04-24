Fernando, Eduardo, Pedro y Anita, los ojos y guía de las grandes fragatas por la ría de Ferrol

Anita Sánchez Pandal, lleva casi diez años destinada en Ferrol Jorge Meis

Anita Sánchez Pandal (Llanes, 1971) es una auténtica pionera, una de esas personas que dejan huella y que, como no decirlo, también han hecho historia. La hizo al entrar en las Fuerzas Armadas en el 1989, sólo un año después de la incorporación de la mujer a este ámbito, y la sigue haciendo cada día desde entonces, ya que todavía es la única mujer práctico militar que hay en España. En breve cumplirá diez años en Ferrol, un destino en el que se encuentra tan feliz como el primer día.

Anita es, también, el alma de los prácticos del Arsenal de Ferrol. “Parece que aquí sólo trabaja nuestra compañera, que no hay nadie más”, aseguran en tono de broma sus tres compañeros: Fernando Mendizábal, Práctico mayor; Eduardo Bernal y Pedro Izquierdo. Los tres coinciden al destacar la gran labor que realiza ella para dar visibilidad a su importante trabajo en un Arsenal histórico y complejo como el de Ferrol.

Los cuatro prácticos de la Armada del Arsenal de Ferrol, una unidad formada por 60 personas Jorge Meis

Esta profesional es una apasionada de lo que hace, los barcos son “sus niños”, habla de ellos con tanto entusiasmo y pasión que contagia. Y eso que su idea inicial era surcar los cielos y no los mares, ya que su deseo siempre fue formar parte del Ejército del Aire. No pudo ser y recaló en la Armada y, ni tan mal. Hoy por hoy no deja de decir que tiene “el mejor trabajo del mundo”, contagiando a propios y extraños esa atracción por los gigantes de hierro que surcan el mar y las aguas de esta ría.

Su amor por lo que hace se ve en cada vídeo y cada foto que comparte a quienes la siguen en sus redes, un público que empezó a crecer con la puesta en dique de la ‘Bonifaz’, la primera fragata moderna de la clase F-110, ofreciendo imágenes desde una perspectiva privilegiada, como el puente de mando de esta unidad.

Cada día recibe mensajes de agradecimiento por compartir estampas tan bellas como impactantes: puestas de sol, amaneceres, días de duro trabajo, anécdotas graciosas, sucesión de temporales, pero, sobre todo, relativas a su día a día, y el continuo movimiento de unidades: Salidas y llegadas de los patrulleros, de las majestuosas F-100 y hasta visitas relámpago como la de esta semana, cuando por la ría se dejó ver, por poco más de una hora, el portaaeronaves ‘Juan Carlos I’. “En esta ocasión solo vino a dejar a unos alumnos en la Esengra, pero fue una auténtica experiencia poder subir a bordo y guiarlos, aunque casi no hizo falta porque el portaaviones maniobra muy bien”, salienta Anita, entusiasmada, recordando una jornada de trabajo que ya guarda entre sus momentos más especiales, junto al traslado a dique de la ‘Bonifaz’, claro.

Los remolcadores son pieza fundamental en el trabajo diario de los prácticos Jorge Meis

La botadura de la F-110 fue un día soñado, que anheló durante toda la fase de construcción. “Me pasé dos años dando la lata a mis compañeros con el hecho de que yo quería estar presente ese día, y lo estuve”.

También se muestra confiada en que el LHD ‘Juan Carlos I’ pueda regresar pronto a Ferrol, la ciudad donde se gestó, y esta vez ya sí, “atracar en sus dársenas” ya que, como señala, “la llegada de estos gigantes le dan empaque al Arsenal y a la ciudad, fueron 14.000 personas a verlo a Santander, si viniera aquí pasaría lo mismo, es algo bueno para nosotros pero también para Ferrol”, afirma.

Anita se ha granjeado el cariño de muchos ferrolanos, que siguen cada una de sus publicaciones, pero también de familiares y amigos de la Armada, y es habitual que reciba mensajes cariñosos de parientes de marineros que se van embarcados, agradeciendo que les muestre el momento en el que llegan sus seres queridos o parten a un nuevo despliegue.

Anita es una gran apasionada por su trabajo y lo comparte en las redes, ganando seguidores por día que disfrutan del ir y venir de los grandes buques de la Armada Jorge Meis

Recaló en la Armada de rebote

Sánchez Pandal fue una de esas jóvenes marcada por la película Top Gun, y ya en su adolescencia empezó a pensar en la posibilidad de recalar en el Ejército, algo que de inicio sorprendió en su casa, pues no había tradición militar alguna. Finalmente no pudo ser el del Aire y se decantó por la Armada, saliendo de la escuela naval en el año 95. Tras ello pasó por diferentes destinos: Rota, formando parte del extinto Grupo Delta de desembarco y en Canarias llevando patrulleros, en el que fue su destino más largo hasta ahora, aunque a punto de igualar en Ferrol. También pasó un tiempo en Tui, donde llegó a mandar el buque más anciano de la Armada, diseñado para surcar el río Miño, el ‘Cabo Fradera’. Esa fue también otra época emocionante de su vida en la que volvió a marcar un hito al ser la segunda mujer en España en mandar un buque militar. Lo de venir a Ferrol, fue circunstancial. “Me llamó Pedro, uno de los prácticos, para decirme que había una vacante. De primeras dije que no, me parecía un trabajo muy difícil, pero me convenció. Al final vine, me formé e hice el examen y, ya en la fase de prácticas, cuando vi lo que se hacía aquí, me entusiasmó y hasta hoy”.

Anita es la única práctico militar de España y fue la segunda mujer en comandar un buque militar, requisito para poder ser práctico

Asegura que la maniobra más compleja a la que se enfrentan los prácticos en Ferrol es meter al BAC ‘Cantabria’ en dique. “Este tiene un ancho de 31 metros y el buque tiene una manga de 22, así que va justo, justo”, asevera.

Solo hay 14 prácticos militares en España y no existe mucho relevo generacional de modo que los destinos suelen ser más prolongados, como explica Anita, quien, por ahora, no tiene intención de buscar otro pero sí de vivir nuevas experiencias en Ferrol, en un puesto que “cada día es una sorpresa”, indica. En la ciudad forman la unidad 60 personas y cubren las 24 horas del día los siete días de la semana. En cada movimiento de un buque pueden llegar a participar de media 20 personas entre prácticos, patrón de barco, amarradores y colaboradores varios.

Los prácticos militares de Ferrol realizan su función mano a mano con los civiles, con los que “existe muy buena relación y un contacto constante”, explica Anita, quien indica que su jurisdicción empieza en la zona del Vispón, a la altura de la bolla 12, precisamente uno de los puntos más afectados por fuertes corrientes en la ría. “Los compañeros civiles traen los buques de la Armada desde el puerto exterior y ahí les hacemos el relevo”. También indica que en ocasiones, por una cuestión de “cortesía”, aunque sea competencia de ellos, “nos dejan ir a buscar a ciertas unidades navales al puerto exterior para acompañarlas desde que entran en la ría de Ferrol y hasta el Arsenal”.

La bolla 12, en la zona de O Vispón, donde asumen competencias los prácticos de la Armada para el traslado de buques militares Jorge Meis

Los prácticos civiles son los que guían los barcos desde el puerto exterior y en la zona de O Vispón se hace relevo a los militares

Una vez se aproximan a los buques con su falúa –pilotina en argot coloquial–, se suben, en marcha, a la fragata en cuestión para guiar las maniobras y tomar el control en el momento que establezcan, ya sin propulsión y con la ayuda de los remolcadores.

Pero el trabajo de los prácticos engloba muchas más acciones, como el control de vertidos y agentes contaminantes, comprobar que los elementos de protección en las dársenas estén en buen estado y sustituirlos en caso contrario, servir combustible, etc.

Ellos controlan a la perfección las mareas y condicionantes externos que pueden surgir en cualquier maniobra, de ahí que sea fundamental su trabajo de aproximación al puerto de estos grandes buques militares, que en ocasiones hay que ir desplazándolos de un dique a otro por diversas circunstancias.

Las 'pilotinas' son buques rápidos y ligeros en los que se trasladan los prácticos para subir a los buques que deben guiar hacia el Arsenal Jorge Meis

También los despliegues implican un aumento de trabajo en los días previos, comprobando que todo marche bien en los buques, llevándolos a repostar a Forestal del Atlántico –ahora se está haciendo allí debido a las obras de la zona del Vispón– o reponer armamento o retirarlo en la zona de A Graña.

Anita Sánchez disfruta cada día de su trabajo junto a sus compañeros y asegura que no hay nada más vello que ver surcar las aguas a una F-100, “cortan el agua como ninguna otra que se haya visto”.