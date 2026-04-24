Emotiva despedida al establecimiento de fotografía Tramas a golpe de gaitas y tambores

Eva Villar en la puerta de su negocio junto con el gaiteiro y la tamborileira Jorge Meis

Trabajar de cara al público, especialmente en el comercio y la hostelería, no es nada sencillo. Además de lo mucho que demanda físicamente, es una labor en la que el profesional no puede, al menos frente a los clientes, tener un mal día, pero que debe afrontar con una sonrisa los de estos últimos.

No obstante, especialmente en negocios pequeños, este oficio tiene sus ventajas, como la capacidad de conectar con la gente y marcar la diferencia. Y fue precisamente uno de esos vínculos, a veces inapreciables, el que desencadenó este mediodía un emotivo homenaje en el establecimiento de fotografía Tramas de la calle Real. Ya desde hace casi un mes, un sentido cartel en el escaparate anuncia la inminente jubilación de Eva Villar, la titular de la tienda, tras más de tres décadas de actividad. “Aquí no sólo se vendía... aquí se compartía vida... un espacio lleno de historias, conversaciones y cercanía”, reza el comunicado, dejando claro que, para ella, su proyecto era mucho más que una forma de ganar dinero.

Y así, como prueba de estas palabras, un misterioso benefactor –Manuel, un ingeniero ferrolano que desde hace años vive fuera de la ciudad naval– quiso despedir a este establecimiento y a quien lo regenta de forma discreta pero también por todo lo alto, a través de un dúo de gaita y tambor que, a partir del mediodía, inundaron de música la calle Real. La iniciativa, como no podía ser de otro modo, cumplió con su objetivo, como mostraba la emocionada expresión de Villar Barcia al darse cuenta de que ese homenaje era para ella.

“Jamás me habría esperado algo así”, relata la profesional aún con lágrimas en los ojos, señalando que, por ejemplo, le habían regalado bombones, pero que una despedida con música le parecía “tremenda”. En este sentido, se muestra sorprendida de la huella que ha dejado en la ciudad, afirmando que, durante todos estos años, ella únicamente procuraba hacer su trabajo “lo mejor posible”, tanto en los días buenos como en los malos.

Un detalle en el que el benefactor desconocido, la profesional y el propio cartel de despedida coinciden es que Tramas nunca fue solo una tienda, sino un lugar de encuentro, un punto en el que charlar e incluso aprender. “Lo que más voy a echar de menos, indudablemente, son los clientes”, relata, asegurando que por su tienda han pasado expertos en geología, en arquitectura, en historia... “Aquí lo que se junta es un conglomerado impresionante de gente. Vienen de todas las profesiones y de ahí viene lo de que aquí siempre encuentras a alguien con quien hablar”.

Por último, en relación a qué espera de este nuevo capítulo en su vida, Eva Villar Barcia detalla que, además de zanjar asuntos personales pendientes, se centrará en ella misma, en explorar aquellas aficiones en las que, por cuestiones de trabajo, no tuvo tiempo de profundizar, como la fotografía, la lectura o los viajes.