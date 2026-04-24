El PSOE ferrolano lamenta la falta de aspirantes para el Tribunal Económico Administrativo

El grupo municipal ya denunció en el pleno la ejecución de los rebacheos Daniel Alexandre

El grupo municipal socialista denunció esta mañana que la “mala planificación” del proceso para dar cobertura a las tres vacantes del futuro Tribunal Económico Administrativo (TEAM) ha llevado a que el mismo quede desierto.

Por medio de un comunicado, la formación avanzó que cuestionará al gobierno local sobre esta situación la próxima semana en comisión, lamentando que la coyuntura supondrá “un parón” en la puesta en funcionamiento de este organismo consistorial. En este sentido, el concejal Julián Reina apuntó que, el pasado mes de febrero, la agrupación trasladó al Concello sus dudas sobre el procedimiento, en concreto sobre “o sistema de retribución proposto”, dado la modalidad elegida –una compensación de 150 euros por sesión hasta un máximo de 600 por mes– “podería non resultar atractiva ou suficiente para atraer os perfís técnicos necesarios”.

Así, el grupo municipal considera un “erro de cálculo” dicha elección, que ahora supone que este organismo “non poida botar a andar”. De este modo, avanza que en la próxima comisión solicitará que se aclaren los futuros pasos que se darán para solucionar la situación, como si está previsto modificar las bases.

Plan de asfaltado

Por otra parte, la agrupación socialista también denunció esta semana que el Plan de asfaltado integral del Concello “limítase a tapar buratos”. Según explica la formación, durante la última comisión de Obras se trasladaron a la oposición los resultados del mencionado plan –a través del documento técnico ‘Rebacheo marzo-abril 2026’–, “que resultou ser, na práctica, unha listaxe de apenas 39 actuacións de emerxencia”.

A este respecto, el PSOE critica que dicha relación “reflicte unha falta de planificación que deixa fora moitas zonas de Ferrol” y que, en su gran mayoría, consisten en “simples correccións” de baches y fisuras “en puntos moi localizados”. Asimismo, también censura que se centre en lugares específicos, como el entorno de A Malata o la carretera de Catabois, exigiendo, por tanto, “un plan que de verdade atenda as necesidades de todos os barrios de Ferrol”.