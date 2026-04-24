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Innovación

El FP Innova luce proyectos ideados en el CIFP Ferrolterra, Leixa e IES de Ortigueira

La iniciativa se clausuró este mismo viernes en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela

Redacción
24/04/2026 21:03
Uno de los grupos del CIFP Ferrolterra, dedicado al monitoreo forestal
Uno de los grupos del CIFP Ferrolterra, dedicado al monitoreo forestal
RNC
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Durante tres jornadas que terminaron este mismo viernes 24 a mediodía, las puertas del Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura permanecieron abiertas para exponer los más de 70 proyectos de innovación y emprendimiento desarrollados por 38 centros de Galicia. Entre estos participantes en el Congreso FP Innova 2026 en Santiago de Compostela se encontraban los CIFP Ferrolterra y Leixa, así como el IES de Ortigueira, estos dos últimos con una propuesta cada uno, mientras que el primero expuso un total de cinco trabajos distintos.

El CIFP Ferrolterra destacó en el congreso por llevar a la capital gallega proyectos de muy distintas especialidades como son los titulados ‘AbeiroTec’ (creación de un refugio itinerante para el manejo del ganado cabruno en régimen extensivo), ‘ekart’ (que incluyó el estudio, diseño y construcción de un kartcross eléctrico), ‘Scout Mobile’, ‘Monitorización ambiental en zonas forestais’ e ‘Impresión 3D’.

En el caso del otro equipo ferrolano, del CIFP Leixa, el alumnado de la familia profesional de artes gráficas presentó su proyecto ‘Grafi-aula’, sobre estampación personalizada.

Asimismo, completando la participación de centros de la zona figuró el IES de Ortigueira con su solución para la difusión de la información turística de lugares emblemáticos como puede ser su propia villa o el internacionalmente conocido banco de Loiba. Este trabajo del alumnado de los ciclos de Carpintería e Moble, denominado ‘OrtiSelfie’, que combina tecnología, sostenibilidad y promoción del patrimonio local, motivó el desplazamiento del alcalde, Valentín Calvín, a la Cidade da Cultura para acompañar a la delegación ortegana en el FP Innova.

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