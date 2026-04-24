El Foro polo Ferrocarril asistirá al próximo pleno de la Mancomunidade

Momento de la reunión entre el Foro Cidadán polo Ferrocarril y el grupo de gobierno Cedida

El Foro Cidadán polo Ferrocarril mantuvo este viernes sendas reuniones con el gobierno local de Ferrol y con los grupos de la oposición de cara a trasladar a las formaciones sus propuestas de horarios y frecuencias para las conexiones por tren entre la ciudad naval y A Coruña y Ribadeo –que ya habían sido comunicadas a la gerencia de Renfe Galicia en un encuentro anterior–.

Uno de los puntos que se abordaron en ambas citas, y que fue apoyado por todos los representantes consistoriales, fue la participación de esta plataforma ciudadana en el próximo pleno de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol para “aportar información directa” de la configuración horaria que han diseñado. En este sentido, el Foro señaló que la propuesta será abordada con la gerencia de Renfe en una reunión ya fijada y cuya fecha y hora se anunciará en los próximos días.

Por otro lado, la entidad reivindicativa animó tanto a los grupos políticos como al resto de Consistorios que componen la Mancomunidade a ponerse en contacto con la Secretaría de Estado de Transporte para solicitar a la misma que concrete “dunha vez” el encuentro comprometido con la plataforma tiempo atrás –también se pedirá el apoyo de los municipios de las comarcas vecinas en futuras reuniones–.

Por su parte, desde el Concello de Ferrol se trasladó a la entidad el apoyo del gobierno local, señalando que el objetivo del encuentro celebrado el viernes era seguir avanzando “na consecución dun servizo ferroviario que se adapte ás necesidades reais da cidadanía”.

Plan Galicia

Como se recordará, esta misma semana el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, se trasladó hasta Santiago de Compostela para comunicar a la gerencia autonómica de la empresa pública las principales novedades del futuro Plan Galicia, una hoja de ruta aún en fase de estudio que busca implantar una serie de medidas para mejorar la capacidad del transporte de viajeros en el conocido como ‘Eje Atlántico’, principalmente durante horas punta. Así, la supuesta exclusión de Ferrol de esta propuesta –aún no se han detallado todos los cambios– y el hecho de que no se abordase la problemática del área desató las críticas tanto del Foro Cidadán como de otras formaciones políticas.