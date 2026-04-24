El Concello desbrozó la pasada semana 14.100 metros lineales en el entorno de Viladóniga

Momento de la reunión con la presidenta de la entidad vecinal Cedida

El Concello continuó este viernes con su calendario de visitas a entidades vecinales en el marco del plan de barrios, que la semana pasada actuó en el entorno de Viladóniga-Vilasanche. Así, el alcalde, José Manuel Rey, y el concejal de Servizos, José Tomé, abordaron con la presidenta de la AVV, Anabel Bello, las diferentes intervenciones realizadas por los servicios municipales.

A nivel de zonas verdes, el regidor trasladó a la representante que la empresa de recogida de residuos realizó labores de desbroces en el entorno de la avenida de Grandal y del camino de Mañón –así como de otras pistas del área–, que sumaron 14.100 metros lineales, además de la siega y el chapeo de las inmediaciones del local vecinal –700 metros cuadrados–. En cuanto al mantenimiento eléctrico, el servicio consistorial acometió un total de 30 actuaciones tanto de reparación de incidencias como de mantenimiento preventivo. De igual modo, se procedió a la limpieza de lavaderos, sumideros y colectores de basura en los lugares de Viladóniga, Vilasanche, Lero, Recanto y Mañón.

Por otra parte, Rey Varela comunicó a la presidenta de la AVV que ya se está finalizando el procedimiento de las cesiones para la nueva fase del aglomerado y construcción de aceras en el camino que une el cementerio con la avenida de Grandal. Finalmente, el Concello detalló que las actuaciones del plan de barrios continuarán la semana próxima en San Román.