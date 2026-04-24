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Sociedad

El Bar Seijo, en Canido, reparte el segundo premio de la Lotería Nacional

24.000 euros divididos en cuatro décimos que ha comprado gente del barrio 

Montse Fernández
Montse Fernández
24/04/2026 13:25
Lotería navidad bar seijo
Responsables del negocio cuando repartieron dos premios del sorteo extraordinario de Navidad en el año 2023
Jorge Meis
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El Bar Seijo, en Canido, sigue repartiendo suerte y ha vuelto a entregar un premio de la Lotería Nacional. Se trata del segundo premio del sorteo del jueves 23, agraciado con 6.000 euros el décimo.  En total, como apunta el propietario del negocio, Emilio Seijo, se han vendido cuatro boletos.

En este bar del barrio alto de la ciudad saben muy bien lo que es vivir la celebración de uno de estos premios, pues ya llevan repartidos varios de la Lotería Nacional, como ha sido el caso ahora, pero también varios del sorteo extraordinario de Navidad y también de otros sorteos como  Bonoloto o Primitiva

Emilio Seijo aseguraba este viernes que pese a que ya llevan unos cuantos, "siempre es una alegría repartir suerte, y más cuando se trata de vecinos de la zona", aseveró.

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