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Sanidad

El área de Neumoloxía del CHUF hace seguimiento a cerca de 120 personas con déficit de proteína Alfa 1, una condición genética

Redacción
24/04/2026 16:53
Alfa 1 proteinab
Las profesionales que participaron en la mesa informativa con motivo del  Dia Europeo del  Alfa-1
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El servicio de Neumoloxía del CHUF tiene en seguimiento a cerca de 120 casos de personas del Área Sanitaria con déficit de Alfa-1 Antipripsina, que es una proteína que se genera en el hígado y que protege al pulmón, cuyo déficit puede generar “unha enfermidade complexa, ou ser a base dalgunhas patoloxías pulmonares diagnosticadas, como a Enfermidade Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)”. Esta demarcación sanitaria cuenta desde hace un año con una consulta monográfica sobre esta carencia.

El déficit de Alfa-1 es una condición genética identificada como el trastorno hereditario más frecuente en adultos, que se caracteriza por niveles reducidos de la citada proteína, que predispone a afecciones pulmonares. Sobre esta patología, explica Carlota Rodríguez García, la responsable del servicio de Neumoloxía, “a persoa pode ser portadora pero non estar enferma”. De hecho, de los 120 casos a los que se hace seguimiento sólo el 10% siguen un tratamiento.

Al tratarse de una enfermedad rara son muchos los retos que se presentan. Los profesionales médicos del CHUF, reunidos en una mesa informativa sobre esta patología, aseguraron que “o curso clínico e prognóstico é absolutamente distinto en función de ser ou non fumador

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