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Ferrol

Versos salvajes y caóticos para erguir desde este jueves “barricadas en flor” en Ferrol

La decimoctava edición de la ‘Poesía Salvaxe’ comienza en la tarde de este 23 de abril en el Ateneo Ferrolán y se prolonga hasta el sábado

Marta Corral
Marta Corral
23/04/2026 05:00
presentación Poesía Salvaxe
Karlotti y varios de los colaboradores que hacen realidad esta ‘Poesía Salvaxe’ durante su presentación este miércoles en el Museo de Historia Natural de la SGHN en Ferrol
Jorge Meis
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Con la que comienza este jueves son ya 18 ediciones de la ‘Poesía Salvaxe’ convocándose en Ferrol, una cita que ha sabido mantener intacta su esencia desde aquel primer año en el que Juan Carlos Valle, ‘Karlotti’, y Guillermo Ferrández se pusieron a bogar para amplificar los versos por la ciudad y la ría. 

Son ya más de 180 poetas las y los que han pasado por aquí de su mano, algunos que después recibieron el Premio Nacional o el Reina Sofía. Artesanos de la palabra que llegaron de toda la península atraídos por una llamada que no prometía más remuneración —ni menos— que la de unos días de fraternidad sin límites. 

El programa de actividades, todas ellas gratuitas y abiertas a la participación de quien lo desee —y se tome los horarios como una orientación con posibilidad de demora—, se inicia este jueves jueves en el Ateneo Ferrolán, a las 18.00 horas. Abrirá ‘Poesía e Pensamento’, una reflexión que se aproxima a la relación entre la filosofía y la creación poética. Estarán Pepe Cáccamo, Iolanda Tojeiro y el propio Karlotti. 

Asimismo, el primero recitará después con Eva Veiga en una sesión presentada por Nicolás Vidal y Ana Santiago. La jornada rematará en la Sala Urania, desde las 22.30, con una “primicia mundial” de la mano de Manolo Bacalhau que contará con un “quartet” para pasar sus melodías populares y portuguesas por el filtro del jazz. 

De Recimil al Manchita

Este viernes, los versos volverán a uno de sus escenarios clásicos: el mercado de Recimil. “Fue donde nació la idea de la ‘Poesía Salvaje’, donde Guillermo y yo quisimos llevarla, a donde está la palabra y donde está la vida. Donde están los pescados, las verduras, los grelos. Y lo mantenemos, además, viendo la decadencia forzada y planificada que hay allí”, sostiene Karlotti. Junto a él, estarán en la plaza los y las poetas invitados, así como Pedro Campos y Paloma, con ‘Alén da música, a poesía’

Al finalizar, se irán a Artábria que, según el organizador, “junto a A Piruchela, que están Pepe Cunha y Leandro Lamas —que son maravillosos—, es otro de los núcleos culturales más potentes, unas barricadas en flor que nos ayudan a resistir esto”. 

Karlotti

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En su sede del barrio de Esteiro tendrán una pequeña comida e intervendrán Olalla Cociña, Antonio Méndez Rubio, Beatriz García y Elisabeth Oliveira. Al final de la tarde, a las 19.30, los versos se desplazan a la capilla del Torrente Ballester, donde Karlotti presentará su libro ‘Las adorables derrotas’ (Embora, 2025) acompañado de los acordes del saxo de Chefa Alonso

Asimismo, estará Uxío Novo, el hijo de Novoneyra, “que es una forma de traernos a su padre y al que fue otro de nuestros referentes, Carlos Oroza”, además de Olalla Cociña y Edu Poch, con la presentación de Eugenia Sanmartín. Será en el Manchita Cosa donde prenda la noche desde las once, con el micrófono abierto a quien lo tome de su mano. 

De Canido a Curuxeiras

El sábado, último día de la cita, empezará en el centro cívico de Canido a las 12.30 ‘A un amanecer, otro crepúsculo’, de mano de Víctor M. Díez —“que ha crecido aquí y hace unas cosas estremecedoras”— y Chefa Alonso. Estará de nuevo Méndez —“es un poeta potente, muy ligado a la filosofía”—, Estevo Creus, Cris de la Maza, Quico Cadaval, Vicente Araguas, Beatriz García, la jovencísima poeta Manuela SJ a la que convendrá seguirle la pista y Antón Cortizas, “que quiero siempre que esté porque es uno de los grandes”, valora Karlotti. 

A las 18.00 en Curuxeiras saldrá la lancha para el ‘Mareando versos pola nosa ría’ y en Cuerda Floja se pondrá el broche a las 20.00 con nombres ya mencionados y otros como los de Carme Romero, Cristina Moreira, Helga Méndez o ITHA K —Vanessa Vidal—, una “artista que se formó en Berlín con una cabeza totalmente extraordinaria”. 

Y todo este programa, bajo el lema universal de “non á guerra”. “Era imprescindible que estuviera ahí esa mención. Además, leeremos poemas sobre Gaza, haremos una mención constante a eso, por supuesto. Y estamos en Ferrol con Palestina vinculados”, añade Karlotti, animando a todo el mundo a que se una porque, insiste, “tenemos un ambiente que no hay en ningún otro festival de poesía porque hay una informalidad y una relación: nos conocemos, comemos, tomamos los vinos... Se produce ahí una fraternidad particular”. 

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