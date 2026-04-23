Reclaman que el edificio de Correos de Ferrol sea declarado Bien de Interés Cultural

Vidriera actual de la edificiación Archivo

La Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática presentó este jueves en el registro municipal del Concello la petición de que el edificio de Correos de Ferrol sea declarado Bien de Interés Cultural.

En su reclamación dirigida al alcalde, José Manuel Rey Varela, la entidad solicita que “en atención a que o Edificio de Correos de Ferrol e os seus elementos históricos –en razón a súa antigüidade, mérito arquitectónico, artístico e patrimonial, así como polo seu valor memorialista para a cidade e os seus habitantes– pertencen a unha época histórica singular: como a Segunda República, e contan con símbolos de indubidable valor artístico, que perduraron durante e a pesar da Ditadura” se emprendan os trámites necesarios para lograr su declaración como Bien de Interés Cultural.

Con esta declaración, resaltan desde la entidad, se conseguiría su puesta en valor y el reconocimiento del edificio, tanto en su vertiente arquitectónica como funcional, de lo que representó y sigue representando para la sociedad ferrolana y para la historia de la ciudad “garantindo a preservación e protección especial –dicen– dos seus elementos históricos e artísticos”.

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En el informe remitido al Ayuntamiento de Ferrol, se expone que el inmueble forma parte del importante conjunto arquitectónico de la plaza de Galicia, que completan el teatro Jofre, la puerta del dique del arsenal militar y la casa Romero, edificio de estilo modernista.

Así, resalta que fue objeto de un proyecto del arquitecto Rodolfo Ucha en 1917, que no salió adelante, pero que, parece ser, inspiró algunos diseños interiores", e incide en que su obra definitiva pertenece a arquitectos de renombre, Joaquín Otamendi y Antonio Palacios, aunque parece que los planos figuran firmados solo por el primero.

De estilo regionalista, la sede principal de Correos Ferrol supera los mil metros cuadrados de superficie y cuenta, como elementos singulares, con una fachada principal con dos torres de cubierta plana y amplias escalinatas hasta la puerta de entrada, subdividida en tres arcos, precisa.

Sobre estos últimos elementos, la Asociación Memoria Histórica Democrática observa que hay "dos escudos heráldicos, el de España y el de Ferrol, ambos con la corona mural republicana", mientras que en su patio interior, en la zona de atención al público, luce una "vidriera de grandes dimensiones, presidida por un escudo de España republicano de notables proporciones".

Se trata de "símbolos sobrevivieron intactos al período de la dictadura" y apunta que la vidriera, objeto de limpieza de 2008 a en 2022, fue totalmente desmontada y restaurada, conservando todas sus piezas originales de vidrio y emplomado.