Navantia y Windar Renovables celebran doce años de alianza

Colaboración Navantia-Windar Cedida

Navantia Seanergies y Windar Renovables celebraron este jueves 23 doce años de alianza estratégica en eólica marina coincidiendo con su participación en WindEurope 2026, uno de los principales encuentros internacionales del sector. Un hito que, según ambas compañías, reafirma una colaboración industrial y una visión compartida del desarrollo de la energía eólica offshore.

Desde el inicio de esta colaboración, Navantia y Windar han consolidado una relación que les ha permitido posicionarse como referentes en el diseño y fabricación de estructuras para parques eólicos marinos, participando en algunos de los proyectos más relevantes del sector en Europa y otros mercados.

En este tiempo, la alianza ha intervenido en 11 programas conjuntos desarrollados en cinco países, en los que se han construido más de 600 cimentaciones para eólica marina, con un volumen de negocio acumulado superior a 1.600 millones de euros que ambas empresas presentan como reflejo del crecimiento sostenido de su colaboración y de la confianza de los principales promotores del sector.

Esta trayectoria, destacan ambas partes, les ha permitido evolucionar para responder a los retos crecientes del mercado, apoyándose en el desarrollo industrial, la excelencia operativa y el impulso del empleo cualificado, así como en soluciones más competitivas y sostenibles alineadas con los objetivos de descarbonización y autonomía energética marcados por la Unión Europea.

“El mercado de la eólica marina es cada vez más exigente y competitivo, pero gracias a una apuesta conjunta por la innovación, la formación y la mejora continua de los procesos productivos, esta alianza ha sabido crecer y consolidarse como un referente en el sector de las energías renovables”, destacó el presidente ejecutivo de Windar Renovables, Orlando Alonso.

Por su parte, el consejero delegado de Navantia Seanergies, Javier Herrador, indicó que “la colaboración industrial es una de las señas de identidad de la compañía”.

Navantia Seanergies y Windar Renovables reafirman su intención de seguir avanzando juntas en el desarrollo de la eólica marina, para contribuir al crecimiento de un sector que consideran estratégico.