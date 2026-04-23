La Xunta contrata las obras de ampliación del renovado Servicio de Rehabilitación del CHUF

Conselleiro de Sanidade visita Hospital Novoa Santos Emilio Cortizas

La Plataforma de Contratos de la Xunta de Galicia dio cuenta del inicio del expediente de contratación de la obra de ampliación en la planta baja y en el primer piso del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, por un importe de 504.878 euros.

Esta intervención implicará la ampliación y concentración en un mismo inmueble, el Hospital Novoa Santos del CHUF, de todo el servicio que hasta ahora se encontraba repartido entre el Hospital Naval y el citado Hospital Novoa Santos.

La fecha límite para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas es el 11 de mayo. Las actuaciones previstas permitirán ampliar en más de 1.000 metros cuadrados la superficie dedicada a este servicio, pasando de los 2.444 hasta los 3.500 metros cuadrados.

Unos 60 profesionales trabajan a diario en este servicio que ahora se verá reforzado Jorge Meis

Los trabajos implicarán también incrementar el número de consultas, pasando de cinco a ocho y con la posibilidad de llegar hasta una decena, toda vez que no solo crecen en número, sino también en tamaño y distribución, como se explica desde el Área Sanitaria.

La superficie asistencial se incrementará unos 1.000 metros cuadrados así como el número de consultas

Como se recordará, durante la intervención se actuará sobre dos plantas en en concreto del inmueble, que se incrementarán para acomodar el servicio de cara a las necesidades del futuro y un "importante avance funcional", explican.

El Área Sanitaria renovará y unificará el servicio de rehabilitación en el Novoa Santos Más información

De este modo, el Hospital Novoa Santos contará con un renovado Servicio de Rehabilitación, con mayor capacidad, más funcional y más adaptado a las nuevas necesidades. Además, la mejora traerá consigo otros muchos avances como, por ejemplo, incorporar una sala de exploraciones funcionales que apoyará al ámbito de las consultas, otra para ortoprótesis así como un espacio para consulta de Enfermería.

Nuevos avances

Igualmente, se mejorarán los espacios destinados a las terapias de pacientes neurológicos. Junto con esto, se contará también con una nueva sala de terapias de grupo, en la que abordará la reeducación funcional de los pacientes de manera grupal y con aprendizaje de autocuidados, lo que implica un "empoderamiento de pacientes coa súa patoloxía", indican.

En cuanto a la terapia de suelo pélvico que se aborda en la unidad, se acondicionará también un espacio para dar respuesta a las nuevas demandas y avances que se producen en ese campo.

Por otra parte, informan desde el Área Sanitaria de Ferrol que se ampliará también la sala de propiocepción, en la que se trata la relación del cerebro con el equilibrio y control del cuerpo y el movimiento.

En lo relativo a las terapias respiratorias que se abordan también desde este servicio, ya hay una unidad para estas terapias respiratorias, pero el objetivo concreto es aumentar los recursos y dar una mejor atención a los pacientes con esta patologías.

Por último, se mejorará también el espacio de la Unidad de Atención Temprana, la sala de espera de niños, para que estén más confortables; y el espacio destinado a la Logopedia.

Los profesionales que ejerzan su actividad en este espacio también contarán con una sala de juntas más amplia y vestuarios más grandes.

En los últimos años este servicio atendió de media a unos 15.000 pacientes anuales

Cabe destacar que el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación atendió a cerca de 15.000 pacientes en el último año 2025, cifra idéntica a la registrada en 2024. Se trata de una unidad en la que trabajan a diario cerca de 60 profesionales, que seguirán atendiendo a estos pacientes en el servicio unificado.