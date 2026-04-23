La Asamblea de Cruz Roja en Ferrol atendió durante el 2025 a un total de 2.247 personas

Presentación resutados de Cruz Roja Daniel Alexandre

La ONG Cruz Roja está en las grandes catástrofes y cubriendo también las necesidades sociales del día a día; por eso, un año más, la organización humanitaria ha querido presentar su impacto social más próximo, haciendo públicos los datos relativos a la Asamblea comarcal de Ferrol. Y lo ha hecho en un acto que tuvo lugar a última hora de la tarde en la sede local de Afundación.

El evento estuvo repleto de emociones marcado en gran parte por el recuerdo a Tomás Rodríguez, voluntario recientemente fallecido, pero también por el reconocimiento a quienes dedican su tiempo a la actividad de Cruz Roja en Ferrolterra y a aquellos que, con sus aportaciones de­sinteresadas, impulsan dicha labor.

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Tal y como expuso la coordinadora comarcal de la ONG, Adriana Fernández, con la ayuda de una singular presentadora en forma de asistente de voz (un guiño a las actividades que se llevan a cabo en Cruz Roja con el apoyo de este tipo de dispositivos digitales), la organización atendió solo en 2025 a un total de 2.247 personas a través de sus diferentes áreas de actividad. Fernández puso de relieve que se trata de una labor que ha sido posible “gracias a la dedicación de seis personas trabajadoras y el compromiso de 82 voluntarios y voluntarias a los que hay que sumar la confianza depositada por 2.185 personas y entidades socias de la organización.

La organización humanitaria atendió en Ferrol durante 2025 a 2.247 personas

El concurrido acto contó también con la participación de la presidenta autonómica de Cruz Roja en Galicia, Mercedes Casanova Díaz; el presidente provincial de la organización humanitaria en A Coruña, Manuel Viqueira Verea; la presidenta de la Asamblea comarcal, Carmen Fernández Corral; y la concejala de Política Social en el Ayuntamiento de Ferrol, Rosa Martínez Beceiro.

Con una sucesión de intervenciones acerca de la importancia del acompañamiento y del cuidado humano (más allá del apoyo que ofrecen las nuevas tecnologías), el evento anual de presentación del impacto social de la referida entidad local no dejó indiferente a nadie. Cabe destacar acciones como la atención a 1.519 personas mayores de la zona, que se realiza a través de programas de mejora de su autonomía personal, o los 237 ciudadanos que se han beneficiado de diversas acciones de apoyo en el acceso al empleo, cuestiones todas que centraron parte de la presentación de ayer.

Homenaje

Entre los reconocimientos de esta edición destacó el recuerdo a Tomás Rodríguez, voluntario recientemente fallecido, cuyo hermano, Francisco, recogió en su nombre un diploma. También se destacó la labor de colaboradores como Alfonso Cortijo y Zineb Zennane y del voluntario más joven y la más veterana, -activa desde los años 70-, respectivamente.