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Ferrol

Karlotti Valle | “La poesía nos traduce el silencio del mundo y lo hace soportable”

El poeta se pone de nuevo al frente de la ‘Poesía Salvaxe’ rodeado de bardos y rapsodas a quienes admira, y logrando que el Concello se involucre aunque cree que menos de lo que debería

Marta Corral
Marta Corral
23/04/2026 05:00
Karlotti
Karlotti, este miércoles, en el exterior del Museo de la SGHN en el barrio de Canido | jorge meis
Jorge Meis
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A Karlotti lo han vuelto a liar. Suele prometerse, después de la resaca de los días de vino y rosas que trae consigo la ‘Poesía Salvaxe’, que no volverá a pelear organizando el festival al año siguiente. Sin embargo, a pesar de estar recuperándose de una lesión en la pierna y de haber incorporado también los pañuelos de papel a su rutina, el poeta no solo se ha vuelto a poner la gorra de capitán, sino que además ha cedido para presentar su propio libro este viernes

La charla comienza, como es habitual en él, agradeciendo a quienes sostienen la actividad que comienza este jueves. Del Ateneo Ferrolán a Cuerda Floja, pasando por la Sala Urania, Artábria, Manchita Cosa o la Asociación Veciñal de Canido, además de Pacuco —al frente de la empresa de lanchas—, Embora, Ivo Gráficas o Radio Fene, entre otros. “Todos me dan todas las facilidades; realmente, por esto se ha hecho estos 18 años”, valora. 

Y es que, aunque la Concellería de Cultura ha hecho una aportación de unos 3.000 euros, “gracias a Ponte Far [edil del área], que se lo agradezco mucho y tengo con él una relación de afecto”, expresa Karlotti que “al margen de quien gobierne, esta cita se ha ganado la consideración como para ser asumida por el Concello como una cita clave en la ciudad” porque, recuerda, “todo el dinero se invierte en traer a los poetas y pagarles el hotel, que nunca nos da para todos, y ellos son muy generosos aunque no tengan ni un puto duro”. 

Imprescindible para vivir

¿Todavía no se puede vivir de los versos? “Es la única cosa inconsumible. Yo hago una apología de la utilidad de lo inútil dentro de una sociedad en la que desde hace muchísimos años estamos invadidos por cosas prescindibles, únicamente útiles desde el punto de vista que existe hoy en día: la rentabilidad. Entonces, en la poesía no hay nada. No hay mercancía ni mercantilismo. No es útil en ese sentido, pero nos salva. No se puede vivir de ella, pero es imprescindible para vivir”, reflexiona Karlotti en un tiempo oscuro que, dice, hace que se “multipliquen los gurús que viven de las soledades, de los individualismos patológicos, de las ansiedades... Hoy todo se convierte en terapia: ir a ver una puesta de sol o hablar con un amigo. Es inquietante, joder, es dar por hecho que lo natural es extraordinario”. 

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Confirma que la cita mantiene su esencia “caótica” que la ha acompañado estas casi dos décadas, defendiendo desde su manifiesto que “la poesía es la única que es capaz de agarrar eso que se escapa constantemente; yo digo que traduce el silencio del mundo. Sirve para hablar de una flor o de ese disgusto amoroso, pero también para soportar el asco y la repugnancia, la imposibilidad de vivir con esto que está sucediendo en Palestina o desde Estados Unidos. Es un antídoto que puede mantenernos sanos al compartir la palabra”. 

Buen salud de la poesía

Tajante cuando le hablan de la posibilidad de que existan versos neutrales, Karlotti define a estos hombres y mujeres que estarán estos días en Ferrol como capaces de “poner palabras a lo que sienten los demás, nombrar lo innombrable” y valora que “es sólo poéticamente como es posible habitar el mundo porque sólo nombrando habitamos”, afirmando rotundo que “la poesía está en un momento de salud total; los poetas ya vamos jodidos”. 

El discurso de Juan Carlos Valle —como le nombran los documentos— es profundamente fraternal. Cree en el amor “de compartir, de respeto, de admiración... El que se reduplica con la amistad; no este que ya habéis sufrido las mujeres de los ‘te quiero’ que terminan en agua de borrajas” y enumera otra cualidad más de la poesía relacionada con ello: “Está para transformar esa palabra tan dicha y tan gastada y, de repente, escucharla viva de nuevo”, sostiene, antes de añadir que “el poema, lo que hace muchas veces es devolverle la vida a las palabras gastadas por el poder, gastadas por el uso... Y vuelve a darles todo el sentido que tienen”, concluye Karlotti. 

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