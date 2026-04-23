El segundo día de Feira do Libro tendrá la carpa de actividades y casetas a pleno rendimiento

La pregonera que estrenó la agenda de cuatro días presentará con música ‘Xanelas ao mundo’, el domingo Martín Barreiro

El pregón de la escritora y profesora Cristina Otero Correa anunció este mismo jueves el inicio de la primera Feira do Libro de Galicia, que un año más vuelve a ser la de Ferrol, antes de coger el testigo Santiago de Compostela el próximo mes de mayo. Además del 10% de descuento en todos los ejemplares disponibles en las casetas situadas en la plaza da Constitución (que abrirán de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 hasta el domingo, cuando el horario se acortará terminando una hora antes) y de las firmas de escritores y escritoras, la carpa de actividades volverá a la acción este viernes con el espectáculo familiar ‘Alicia’.

Pedras de cartón representará esta obra a las 17.00 horas, al mismo tiempo que empiezan las rúbricas en las casetas, reestrenando un espacio que este jueves acogió un obradoiro infantil de Pokemon y que continuará también este viernes a las 18.30 con una charla con María Nieto sobre Begoña Caamaño (homenajeada en el Día das Letras Galegas 2026), a partir de ‘Begoña ou o pracer da amizade’, de Beatriz Maceda.

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Al acto inaugural asistió el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, que dio cuenta de la “consolidación dunha Galicia cada vez máis lectora” y el papel de las Feiras do Libro “como escaparates dos nosos profesionais e unha oportunidade única para abrir a porta, tal e como indica o lema deste ano, a universos infinitos”.

Asimismo, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, celebró “ser os primeiros do ano en Galicia e, sobre todo, esta feliz coincidencia de que a inauguración coincida co Día do Libro”.

Por su parte, Natividade González, diputada de Cultura, afirmó que la apuesta de la institución provincial se fundamenta en entender que la "lectura é unha ferramenta fundamental para construír unha sociedade máis crítica, máis libre e máis consciente".

Las firmas

Isabel Breijo romperá el hielo este viernes en la caseta de Central Librera Real, donde a las 19.00 volverá María Gil Molino, al mismo tiempo que empezará a firmar Silvia Salgado en Galgo Azul. Paula Merlán estará en el puesto de la librería Day desde las 17.30 y Jordy Cicely a las 19.30. Además, a partir de las 18.00 dedicará ejemplares Micaela Barbeito en Estraviz.