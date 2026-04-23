El nuevo servicio de basura supondrá arenales limpios durante todo el año

La AVV de A Graña solicita que, si no se puede reponer la arena, se cree una zona verde como alternativa Jorge Meis

A menos de dos meses del inicio de la temporada de verano –el año pasado en el Concello comenzó el 15 de junio, si bien el cambio oficial de estación no es hasta el 21–, el gobierno local de Ferrol comienza a prepararse para acondicionar uno de sus activos turísticos más importante: sus playas. Y es que, tras desbloquear la adjudicación del contrato de limpieza viaria y basura, desde el área de Servizos se espera que el mismo pueda estar ya operativo antes incluso de la campaña estival, dado que los pliegos incluyen el mantenimiento de los arenales.

Sin embargo, el ajustado margen hasta ver estos espacios repletos de gente despierta el escepticismo de los vecinos, especialmente de aquellos de zonas con playas urbanas, Caranza y A Graña, que ven demasiadas deficiencias acumuladas y poco tiempo para subsanarlas. Así, desde ambas AAVV se denuncia una falta de mantenimiento generalizada en estos recursos, con vegetación cubriendo la arena y problemas para garantizar la accesibilidad de las personas, reclamando al ejecutivo ferrolano medidas de urgencia para afrontar el cambio estacional en condiciones óptimas.

Falta de arena

Si bien cada uno de los dos espacios tiene sus propias particularidades, un problema que ambas comparten es el de la falta de arena. Tal y como explican ambas entidades vecinales, al ser playas de interior el agua arrastra constantemente el firme y por ello tiene que renovarse de vez en cuando. A esto se suma, además, que el tipo de sedimentos es diferente de las de mar abierto y, por ello, crece la vegetación con facilidad, dejando una superficie irregular que, como detallan desde A Graña “se clava en la toalla” y molesta a la hora de caminar. En el caso de Caranza, desde la AVV se detalló que esta ‘capa verde’ se retiró poco antes de Semana Santa, pero insisten en que las labores de limpieza no pueden sustituir a la reposición de la arena.

“Ya tuvimos reuniones con el alcalde y con la Autoridad Portuaria durante estos últimos meses y nos dijeron que es imposible conseguirla, que estuvieron los dos pendientes y que no hay ahora mismo”, relata la presidenta de la asociación Cuco Ruíz de Cortázar, Mapi Rodríguez. Según detalla la representante, desde el Concello se le explicó que el proceso no se limita a traer “cuatro camiones” de material y verterlos en la playa, sino que es mucho más complejo. “La arena hay que dragarla, hay que echarla en el mar para que alcance el PH necesario. Es un trabajo laborioso, con camiones cisterna, que además de costoso lleva tiempo”.

Su homóloga de A Graña, María Cortabitarte, lamenta, por su parte, que cuando se ha abordado la problemática de la arena con el gobierno local “deciden que tiene que ir para otro sitio”. En este sentido, la presidenta señala que si la cuestión radica en la falta de material, entonces el Consistorio debe aportar otras soluciones, como “hacer una zona verde”. “Al menos así la gente podría ir a merendar y tendrían agua y campo”, afirma. A este respecto, Cortabitarte lamenta la falta de cuidado de este recurso, defendiendo que es una playa “comodísima, porque tienes buses, un bar, el acceso es bueno y no necesitas mucho tiempo para desplazarte”, además de recordar que, al ser de interior, no tiene olas ni corrientes, por lo que es ideal para ir con niños pequeños.

Infraestructuras

Si bien la falta de arena es el problema principal de ambos espacios, no es el único, como relatan ambas asociaciones. En el caso de A Graña, la principal demanda a este respecto es el futuro aparcamiento, “que iba a empezar en febrero, pero que a estas alturas ni comenzó ni hay trazas de que vaya a hacerlo cuanto antes”, lamenta María Cortabitarte. “Necesitamos una acción combinada”, reivindica, insistiendo en que “si nos adecentan la playa pero no tenemos estacionamiento, estamos más o menos igual”.

En Caranza, el resto de carencias también están relacionadas con las infraestructuras del área, pero más centradas en su arreglo y mejoría. “Quedaron muchas cosas pendientes de los últimos años que no se pudieron ejecutar por no llegar a tiempo”, relata Rodríguez, poniendo como ejemplo los accesos al arenal, que “el año pasado estaban pendientes de permisos o de qué tipo de material se podía utilizar, porque es parte del Camino Inglés, pero este año ya está todo autorizado, así que tienen que empezar a hacerlo ya”. A este respecto, la presidenta apunta que el Concello se comprometió en 2025 a acondicionar toda la playa, no solo el segmento entre la escalinata y el espigón, insistiendo en que el procedimiento debe comenzar sin más demoras porque “lleva tiempo”.

Otras carencias que reivindica Rodríguez son la reposición de la pérgola de la zona accesible, que el año pasado se la llevó el viento y la rompió; la recogida de basuras –denunciando que ha habido días de buen tiempo en el que los contenedores y las papeleras quedaron a rebosar sin ser retiradas porque no estaba firmado el contrato de limpieza, que ahora también se encargará de las playas– y, sobre todo, la reparación de los dos segmentos del paseo marítimo derrumbados desde enero. “Como todo el mundo tiene potestad sobre ese tramo, lo único que sabemos es que está retrasadísimo”, indica la presidenta, alertando además del “riesgo de que haya un accidente”, dado que, como parte del Camino de Santiago, “lo utiliza muchísima gente” y “ni siquiera cuenta con la protección suficiente para garantizar que ahí no ocurra nada”.

Respuesta municipal

Cuestionado sobre estas denuncias, el gobierno local reconoció ser conocedor de las quejas de los vecinos de ambas zonas, señalando que se está trabajando de cara a resolver al menos la gran mayoría de estos problemas. Respecto a la falta de arena, el responsable del departamento de Obras e Servizos, José Tomé, incidió, al igual que Mapi Rodríguez, en que se trata de un proceso complejo y “laborioso”, dado que, además de traer el material, “hay que tratarlo”. En este sentido, el edil confirma que el Concello y la Autoridad Portuaria “están trabajando de forma conjunta para traer arena a estas playas”, algo que, no obstante está más cercano a la ejecución de la última fase de “Abrir Ferrol ao Mar” que a una actuación inmediata.

En cuanto a la pasarela, el concejal ferrolano explica que el retraso deriva de un “malentendido” con Demarcación de Costas en relación a quién era responsable del mantenimiento del talud –finalmente recae sobre el ejecutivo ferrolano–. Así, una vez solucionada la “disputa”, afirma, se están tramitando los permisos correspondientes, dado que, como se señaló, afecta a un tramo del Camino Inglés, de cara a acometer el arreglo por la vía de urgencia. De igual modo, y en respuesta a la demanda del grupo municipal socialista sobre la necesidad de consolidar dicha estructura para evitar que el agua siga erosionando su base, Tomé López aseveró que se trataba de una cuestión en la que están trabajando los técnicos municipales, pero que posiblemente se asentará sobre una estructura de escollera.

Por otra parte, el responsable de Obras e Servizos avanzó que las labores de acondicionamiento de las playas arrancarán durante la primera semana de mayo con la limpieza en profundidad de los arenales, los arreglos de los accesos y algunas actuaciones puntuales en otros equipamientos. Asimismo, se dará una nueva batida con tractores en A Graña y Caranza para eliminar toda la vegetación.

Novedades para 2026

En cuanto a la inminente temporada veraniega 2026, el concejal relata que el objetivo es que el mantenimiento de las playas lo acometa ya la nueva empresa de recogida de residuos –las labores de limpieza previas a la Semana Santa las hizo la anterior adjudicataria Urbaser–. A este respecto, Tomé explicó, por una parte, que el pliego establece labores anuales en todos los espacios, que durante los meses estivales se harán a diario y el resto del tiempo una vez al mes.

Un punto interesante que destacó el edil es que, en los arenales que tienen bandera azul, no se permite utilizar medios mecánicos durante la campaña –de junio a septiembre–, por lo que se ha planeado realizar una primera actuación en profundidad antes de su inicio con tractores para facilitar las labores manuales de los operarios a lo largo del verano. “Va a ser un antes y un después”, aseguró.

Otra novedad destacada, precisamente en relación a estas distinciones, es que ya a finales del pasado 2025 se solicitó la acreditación para Ponzos, que de ser concedida, se uniría a las ya existentes en Caranza, A Fragata, San Xurxo, Doniños y Esmelle. “Estamos a expensas de que nos digan sí o no”, avanzó, insistiendo en que, en cualquier caso, “tenemos que dejar todo preparado, porque la bandera azul no la puedes pedir uno o dos meses antes” y que se deben cumplir una serie de requisitos. A esto se suma otra iniciativa similar, la de los paseos azules, una serie de zonas peatonales que comparten filosofía y características con las playas –en términos de calidad, sostenibilidad y accesibilidad– y que se implantarían en 2027.

Por último, el concejal detalla que también se está trabajando en el programa piloto de instalaciones fijas en algunas playas –construcciones de madera para Protección Civil y el servicio de socorrismo– que impulsa la Concejalía de Urbanismo. A este respecto, José Tomé avanzó que se empezará por Doniños, pero no concretó si se implantará durante el presente 2026.