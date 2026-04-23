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Sanidad

El hospital Ribera Juan Cardona refuerza con más personal su servicio de rehabilitación

Son 15 los profesionales que trabajan conforme a las tendencias actuales que apuestan por un abordaje más activo por parte del paciente

Redacción
23/04/2026 17:33
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El hospital Ribera Juan Cardona refuerza su servicio de rehabilitación con la ampliación del equipo de profesionales especializados y la incorporación de nuevas herramientas terapéuticas que permiten optimizar los procesos de recuperación y mejorar la calidad asistencial.

La unidad de rehabilitación está ahora formada por 15 fisioterapeutas y una médico rehabilitadora, todos ellos con formación específica en el abordaje de patología musculoesquelética cronificada que, en muchos casos, conlleva situaciones de incapacidad funcional.

El modelo de trabajo se alinea con las tendencias actuales, que apuestan por un abordaje activo del paciente, donde la educación, el movimiento y la implicación juegan un papel clave. Como parte de la evolución, el hospital Ribera Juan Cardona ha incorporado además nuevas tecnologías que amplían y mejoran las posibilidades de tratamiento.

Entre el equipamiento de última generación instalado se encuentran el sistema super inductivo, la radiofrecuencia y las ondas de choque, tecnologías que permiten abordar las patologías de forma más precisa. “Ante los datos recientemente publicados sobre la problemática que supone el alto absentismo laboral por bajas médicas de larga duración, en el Ribera Juan Cardona consideramos crucial ofrecer un servicio de Fisioterapia, especializado por patologías, para tratar a la población que está a la espera de un servicio tan importante como es la Rehabilitación”, explica el gerente del hospital Javier Atanes.

Es crucial ofrecer un servicio especializado por patologías Javier Atanes, gerente del hospital Ribera Juan Cardona

Las lumbalgias o cervicalgias mecánicas, por ejemplo, están presentes en más del 80% de las personas en algún momento de sus vida y son la primera causa de discapacidad y de absentismo laboral, subrayan desde el hospital.

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