El Conselleiro de Sanidade tilda de "vandalismo sanitario" el cierre forzoso de 17 centros de salud en Ferrolterra

En la foto, varias personas entrando y saliendo, esta mañana, del centro de salud Fontenla Maristany Jorge Meis

Los centros de salud de la comarca asisten de nuevo este jueves 23 a un paro convocado por la CIG, “a única forza sindical que non se sumou ata o momento á reforma integral da atención primaria que a Consellería de Sanidade está a negociar xa con seis organizacións sindicais”, como apuntan desde el referido departamento autonómico, desde donde se lamenta, lo ocurrido en Ferroltera a primera hora de la mañana, con muchos centros médicos con cerraduras bloqueadas.

Pese a ese hecho, el seguimiento de la huelga en la Atención Primaria convocada por el referido ente sindical ha sido del 1,51% en el turno de mañana en toda la comunidad gallega.

Por áreas sanitarias, desde Sanidade se precisa que el seguimiento en la de A Coruña e Cee ha sido del 0,90%; en la de Ferrol, 2,65% -el más elevado de todas las demarcaciones gallegas-; en la de Santiago de Compostela y Barbanza, 1,74%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 0,65%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 1,17%; en la de Pontevedra e O Salnés, 1,91%; y en la de Vigo, 2,01%, la segunda con mayor participación después de la ferrolana.

Indican también desde el departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño que el número total de personal participantes en la huelga en el conjunto de las siete áreas sanitarias ha sido de 85, de los 11 se corresponden a la ferrolana. En el resto de las áreas ocho se corresponden al área coruñesa; 16 a la de Santiago de Compostela e Barbanza; cinco a la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; 10 a la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; 11 a la de Pontevedra e O Salnés; y 24 a la de Vigo.

Condena a lo ocurrido en Ferrol

En una intervención ante los medios de comunicación, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha mostrado su respeto al derecho a huelga y manifestación, pero también ha expresado su "máxima repulsa" frente a los actos "vandálicos" ocurridos en el área de Ferrol.

Según ha explicado, se ha producido un cierre "forzado" de 17 centros de salud -que han aparecido con las cerraduras de las puertas bloqueadas bien con palillos, silicona u otros medios-, algo que ha supuesto, como afirmó, "un acto claro de vandalismo sanitario".

El titular de la cartera de Sanidade explicó asimismo que lo acontecido"supón, sen dúbida, un atentado contra un patrimonio global como é o sistema sanitario público. Un atentado tamén contra os dereitos dos galegos para ser atendidos nos seus centros de saúde".

Concentraciones

Esta misma mañana de jueves la CIG-Saúde ha convocado una concentración frente a la sede de la Consellería de Sanidade, simulando un entierro, para ilustrar la "muerte" de la atención primaria. Varias decenas de personas han participado en la concentración, con un ataúd y un cura escenificando así el entierro del servicio, cuyo epitafio rezaba: A Atención Primaria finou despois dunha longa agonía"

"Se a Primaria cae, cae todo o sistema sanitario. O que queremos é que se garanta unha atención de calidade, con tempo e recursos", denuncian.

Una vez más, se han opuesto al decreto que modifica los horarios de atención en los Puntos de Atención Continuada (PAC), solicitando además más profesionales para todas las categorías, límite de agendas, mejores condiciones laborales y retributivas, y menos burocracia. "Non pedimos privilexios, pedimos condicións dignas", han afirmado.

Si bien han reconocido que en la reunión de este miércoles hubo avances, no se han conseguido "compromisos firmes", por lo que avanzan que continuarán "na loita".