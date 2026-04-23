Incapacidade

Consello Galego de Relacións Laborais e UDC únense para falar da reforma na xestión da incapacidade permanente

O marco legal establecido o ano pasado puxo fin á extinción automática dos contratos

Redacción
23/04/2026 18:43
A cita está codirixida por unha representante de cada institución (CGRL e Facultade de Ciencias do Traballo)
A cita está codirixida por unha representante de cada institución (CGRL e Facultade de Ciencias do Traballo)
O Consello Galego de Relacións Laborais –CGRL– organiza en colaboración coa Universidade da Coruña –UDC– a xornada ‘Xestión da Suspensión e Incapacidade Permanente: Un Enfoque Integral para Empresas e Traballadores trala Reforma pola Lei 2/2025’, no Campus Industrial de Ferrol. Este encontro terá lugar o próximo mércores 29, de 9.30 a 13.30 horas no salón de actos Concepción Arenal, e xirará arredor do devandito marco legal do 29 de abril do ano pasado, que puxo fin á extinción automática dos contratos de traballo nas situacións de incapacidade permanente total, absoluta, e grande invalidez.

A iniciativa, que conta coa dirección da secretaria do CGRL, Cristina Fabeiro Varela, e a profesora da Facultade de Ciencias do Traballo do Campus de Ferrol, Asunción López Arranz, centrarase nesta reforma lexislativa que destaca por ter facilitado un marco claro para xestionar a incapacidade permanente definitiva, atendendo á protección dos dereitos das persoas traballadoras ao mesmo tempo que se establece un procedemento ordenado para suspender e posteriormente extinguir o contrato laboral.

O público xeral interesado en participar debe apuntarse enviando os seus datos persoais ao correo formacion.cgrl@xunta.gal, antes do martes ás 14.00 horas (as prazas son limitadas e cubriranse por orde de inscrición).

Programa

Entre as persoas participantes nesta xornada figura a catedrática de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da Euskal Herriko Unibertsitatea, Olga Fotinopoulou Barsuko, que falará sobre a extinción do contrato de traballo e a discapacidade. Tamén intervirán a maxistrada da Sección Primeira do Social do Tribunal de Instancia de Ferrol, Iria López Carregal, e a inspectora de Traballo e Seguridade Social, Eva Fernández Pardo, que tratarán o tema da adaptación do posto de traballo despois da declaración de incapacidade permanente.

Así mesmo, a programación inclúe unha mesa de debate á que sentarán os representantes sindicais Xoán Galdo, da CIG; Trinidad Campos, da UGT-Galicia; Armando Iglesias, do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, e José Antonio Neira, da Confederación de Empresarios de Galicia –CEG–.

