Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Asime promueve en la WindEurope el congreso ferrolano del mes de junio

Representa a las más de 50 empresas, centros tecnológicos y autoridades portuarias que conforman el Galician Offshore Energy Group (GOE-Asime)

Redacción
23/04/2026 23:02
asime en la feria de MAdrid
Asime en la feria de Madrid
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Asime está participando esta semana en la feria WindEurope Annual Event 2026 en Madrid. Allí representa a las más de 50 empresas, centros tecnológicos y autoridades portuarias que conforman el Galician Offshore Energy Group (GOE-Asime) y a sus más de 270 empresas asociadas pertenecientes al sector naval-marítimo, que tienen una relación muy estrecha con esta actividad y entre las que se encuentra la Autoridad Portuaria de Ferrol- San Cibrao.

Colaboración Navantia-Windar

Navantia y Windar Renovables celebran doce años de alianza

Más información

Asime está aprovechando su participación en la feria WindEurope para promocionar la próxima edición del congreso GOinterHUB que organiza junto a Navantia Seanergies, Xunta de Galicia y Windar los próximos 10 y 11 de junio en Ferrol.

En este evento, está previsto que, como en cada edición, se congreguen en la ciudad más de 400 profesionales para debatir el potencial de las energías marinas a nivel nacional e internacional, las oportunidades de negocio e implantación y la regulación vigente, además de favorecer el networking entre los líderes de esta industria en auge en todo el mundo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Momento de la reunión de la directora de Acuaes con el alcalde de Ferrol

Acuaes insta a los Concellos de Ferrol y Narón a actualizar los convenios del saneamiento
Redacción
asime en la feria de MAdrid

Asime promueve en la WindEurope el congreso ferrolano del mes de junio
Redacción
Playa A Graña

El nuevo servicio de basura supondrá arenales limpios durante todo el año
J Guzmán
El ideal gallego

Reclaman que el edificio de Correos de Ferrol sea declarado Bien de Interés Cultural
Redacción