Asime promueve en la WindEurope el congreso ferrolano del mes de junio

Asime en la feria de Madrid Cedida

Asime está participando esta semana en la feria WindEurope Annual Event 2026 en Madrid. Allí representa a las más de 50 empresas, centros tecnológicos y autoridades portuarias que conforman el Galician Offshore Energy Group (GOE-Asime) y a sus más de 270 empresas asociadas pertenecientes al sector naval-marítimo, que tienen una relación muy estrecha con esta actividad y entre las que se encuentra la Autoridad Portuaria de Ferrol- San Cibrao.

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Asime está aprovechando su participación en la feria WindEurope para promocionar la próxima edición del congreso GOinterHUB que organiza junto a Navantia Seanergies, Xunta de Galicia y Windar los próximos 10 y 11 de junio en Ferrol.

En este evento, está previsto que, como en cada edición, se congreguen en la ciudad más de 400 profesionales para debatir el potencial de las energías marinas a nivel nacional e internacional, las oportunidades de negocio e implantación y la regulación vigente, además de favorecer el networking entre los líderes de esta industria en auge en todo el mundo.