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Ferrol

Alumnado del Leixa comparte lecturas con usuarios del servicio de Psiquiatría del CHUF

La acción, que se realiza por segundo año, permite al alumnado profundizar en su formación

Redacción
23/04/2026 17:27
lecturas compatidas 3b
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El Servicio de Psiquiatría del Hospital Naval del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol se llenó de textos en lengua gallega por medio de una nueva iniciativa del programa ‘Lecturas compartidas’, del CIFP Leixa.

Realizó esta sesión el alumnado de Animación Sociocultural, que tiene entre una de sus salidas profesionales la Animación Hospitalaria. Un grupo de ellos hizo una lectura simultánea tanto en el Hospital de Día de Psiquiatría como en el ámbito de la Hospitalización de este Servicio. La acción se hizo coincidir con la semana dedicada al libro.

Este especial encuentro literario y hospitalario ha sido posible gracias a la iniciativa del CIFP y la colaboración por parte de la Subdirección de Humanización, Calidade e Atención á Ciudadanía del CHUF. De hecho, esta es la segunda vez que comparten con el centro hospitalario esta actividad, cuyo objetivo es, como explicaron desde el instituto, además de la citada conmemoración del Día del Libro, trabajar contenidos curriculares del referido módulo, valorando aspectos como la comunicación con el paciente y, también, los obstáculos que pueden surgir durante la misma. 

lecturas compartidas 2b
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También se han de tener en cuenta otros cuestiones como el respeto por las diferentes formas de expresión y la “toma de conciencia sobre a importancia que teñen os aspectos comunicativos no eido da atención sanitaria”, subrayan los organizadores.

Explican desde el Área Sanitaria que, tras la lectura, hubo un momento para el diálogo entre pacientes y el alumnado participante, en el que abordaron cuestiones relacionadas con las lecturas compartidas. Tanto profesionales, como maestros y alumnado valoraron esta experiencia que les permite un mayor acercamiento a las personas del ámbito sanitario implicándose al mismo tiempo con el tejido social en los cuidados médicos. 

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