Acuaes insta a los Concellos de Ferrol y Narón a actualizar los convenios del saneamiento

Momento de la reunión de la directora de Acuaes con el alcalde de Ferrol Cedida

La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) instó esta mañana a los gobiernos locales de Ferrol y Narón a negociar una actualización de los convenios que rigen el sistema de saneamiento de ambos municipios.

A través de un comunicado, la entidad pública detalló que su presidenta, María Rosa Cobo, mantuvo este jueves sendas reuniones con los regidores de los ayuntamientos ferrolano y naronés, José Manuel Rey y Marián Ferreiro, en las que se abordaron “diferentes cuestiones” relacionadas con los acuerdos firmados entre ambas administraciones, Augas de Galicia y la propia Acuaes, para el desarrollo y explotación de los interceptores generales del margen derecho de la ría. Así, la sociedad reconoce que, “tras varios años de parón institucional con Ferrol”, es necesario actualizar dichos pactos en relación a los “compromisos económicos adquiridos” por los primeros, así como “resolver definitivamente” la disputa sobre la distribución de costes por el servicio de saneamiento “ante la imposibilidad manifestada hasta ahora por los concellos de crear una entidad supramunicipal que se encargue de la explotación del sistema”.

En este sentido, Acuaes recordó que se está encargando, desde 2016, de la gestión de la infraestructura a la espera de que los ayuntamientos solucionen sus diferencias e “implementen” una alternativa. De este modo, tanto los gobiernos como la entidad coincidieron en lo fundamental de desbloquear el diálogo.