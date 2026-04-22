Simulacro de eclipse: así se verá el fenómeno en las diferentes localizaciones de Ferrolterra

La zona de Bares y Ortegal será el primer punto de la comarca donde se apreciará el fenómemo Emilio Cortizas

La comarca de Ferrolterra es una de las localizaciones más destacadas del planeta para observar el eclipse solar que se va a producir el próximo 12 de agosto, convirtiéndose en una de las localizaciones preferentes del mapa astronómico mundial.

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El de este verano es uno de los fenómenos más esperados del siglo, ya que estamos hablando de un eclipse de sol total, visible a la perfección desde Ferrolterra, y por ende Galicia. El evento astronómico, que permitirá observar en plenitud cómo la luna oculta por completo la cara del sol visible, será el primero de estas características desde el año 1912. Además, no volverá a repetirse hasta 2180, lo que convierte al fenómeno en único e histórico, de ahí la repercusión que tiene en todo el planeta.

Residentes de la comarca, así como expertos llegados de todas partes del mundo, ya han pensado en esa localización especial, en la que podrán disfrutar del fenómeno con plenitud: miradores, faros, cumbres, playas, casas particulares, negocios, etc. Pero, eso sí, con la incertidumbre de saber si el lugar acabará siendo el acertado o no. Una inseguridad que, sorpresivamente, podrá disiparse este 30 de abril, cuando se va a producir lo que muchos han calificado ya como el "día gemelo del eclipse", una coincidencia tan curioso como asombrosa que permitirá vivir un auténtico simulacro.

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El sol se sitúa el 30 de abril en casi la misma posición que lo hará el 12 de agosto

En esta jornada, como apuntan desde el Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia -que insisten en la importancia de hacer con las gafas homologadas para disfrutar del evento con plena seguridad-, debido a la geometría de la órbita terrestre y el movimiento aparente del sol en el cielo, el astro rey se situará prácticamente en la misma posición que tendrá el próximo 12 de agosto a la hora del eclipse. Dicho lo cual, si el 30 de abril uno se sitúa en el lugar que ha pensado para disfrutar del evento y se mira hacia el oeste a la misma hora del eclipse -sobre las 20.20 horas-, se verá el sol en idéntico lugar en el que aparecerá eclipsado por la luna en agosto, lo que viene siendo un auténtico ensayo general.

El sol se eclipsará cuando ya esté muy bajo, de modo que cualquier elemento en el horizonte puede arruinar su observación

Desde el ente se recuerda que el eclipse de 2026 ocurrirá muy cerca del horizonte, algo poco habitual en eclipses totales. Así, el sol estará apenas a unos grados de altura cuando llegue la totalidad, de modo que cualquier obstáculo visual, una montaña, edificio o incluso un bosque, podría arruinar la observación. Es por ello que este "día gemelo" se ha convertido en la mejor herramienta para planificar la observación.

Disfrute con seguridad

Para poder realizar una observación segura, nunca se debe mirar el sol directamente, a simple vista o con gafas de sol, indican desde el ente colegial. Añaden que durante un eclipse solar total mirar sin una protección segura y adecuada puede dañar los ojos de forma permanente. “Observar el sol siempre entraña riesgos, pues la gran cantidad de radiación que emite a diversas longitudes de onda, principalmente infrarrojo, visible y ultravioleta, puede dañar la retina de forma grave o producir incluso ceguera permanente si la contemplación es prolongada y si no ponemos los recursos adecuados”, argumentan desde la entidad.

El Colexio recomienda realizar la visualización usando un filtro homologado, por ejemplo, las popularmente conocidas como gafas de eclipse (ISO 12312-2:2015), que reducen la luz solar en un factor superior a 30.000 veces, con un índice de opacidad 5 o mayor.

El material homologado reduce la luz solar en un factor superior a 30.000 veces, con un índice de opacidad de 5 o mayor

La entidad explica que estas gafas de eclipse deben cumplir la certificación correspondiente de la Comunidad Europea, y su uso debe realizarse siguiendo sus instrucciones, durante cortos periodos de tiempo (medio minuto), seguidos de descansos de mayor duración, y nunca deben utilizarse conjuntamente con unos prismáticos o un telescopio, instrumentos que requieren sus propios accesorios específicos para visualizar eclipses.

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El organismo incide en que no debe observarse el sol con aparatos, como cámaras, instrumentos telescópicos o prismáticos que no estén preparados para ello y dispongan de los accesorios específicos y, por supuesto, tampoco con filtros no homologados. Además, para evitar cualquier accidente, los ópticos optometristas gallegos destacan que conviene observar el sol con un filtro profesional homologado y proyectando su imagen sobre una cartulina, pantalla, pared o techo.

Debe contarse con filtros o gafas debidamente homologados

Recuerdan también que los filtros caseros están totalmente desaconsejados, tipo gafas de sol, cristales ahumados, radiografías, reflejos en el agua..., ya que ninguno de estos sistemas filtran la luz para observar de forma segura el sol y pueden causar daños transitorios o permanentes en la vista.

En el caso de los niños, el Colegio precisa que sus ojos son más sensibles que los de los adultos y si se les nubla la vista o comienzan a tener molestias visuales tras observar el eclipse se debe acudir a urgencias oftalmológicas lo más rápidamente posible.