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Ferrol

Navantia Ferrol pone en funcionamiento la Fábrica Digital de Bloques

Un centenar de personas trabajan en esta primera fase de implantación

X. Fandiño
X. Fandiño
22/04/2026 21:27
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Las instalaciones ya están en funcionamiento
Navantia
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Navantia Ferrol ya ha puesto en funcionamiento la Fábrica Digital de Bloques, la infraestructura de producción más transformadora de las últimas décadas en el astillero local que permitirá no solo duplicar la capacidad de fabricación, sino también reducir en un 20% los plazos de los procesos prebotadura. Un bloque de la futura F-113 (la 'Menéndez de Avilés', cuyo corte de chapa se realizó hace justamente un año) ha estrenado los trabajos en la nueva nave, de 500 metros de largo y en la que la compañía naval pública ha invertido 100 millones de euros.

Rafael Morgade (Navantia): “La Fábrica Digital nos va a permitir construir más y mejor"

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La fábrica está entrando gradualmente en producción, estación tras estación de trabajo, en una secuencia programada que alcanzará su funcionamiento pleno durante el verano.

Con la nueva infraestructura, el astillero podrá duplicar su capacidad productiva

Además de la F-113, en los próximos meses pasarán por las instalaciones otros buques, como la F-114 y el Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC) que sustituirá al 'Patiño'. 

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Un operario, en el control de la máquina de soldadura
Navantia

La carga de trabajo y entrada paulatina de las siguientes áreas de producción hará que la plantilla actual en la Fábrica Digital de Bloques, que está en torno a las 100 personas, pase a ser de unas 400 a la vuelta de verano. En la Fábrica han entrado también a trabajar empresas colaboradoras que habitualmente forman parte de los procesos productivos del astillero ferrolano. 

En lo que respecta a la obra civil, actualmente se trabaja en la finalización de los viales exteriores. 

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