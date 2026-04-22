Diario de Ferrol

Ferrol

María Solar | “Quixen falar sobre que é o éxito e as renuncias que vas deixando no camiño”

Aescritora e xornalista compostelá presenta este venres 24 –19.30 horas– no Ateneo a súa última novela, ‘As malas ideas’, unha historia ambientada en Ferrol

X. Fandiño
22/04/2026 11:53
María Solar
Cedida
María Solar –Compostela, 1970– recoñece que desfrutou “moitísimo” de Ferrol durante a etapa que viviu nela, coincidindo coa gravación de ‘Rapa’ (o seu marido é o director de fotografía da exitosa e multipremiada serie). E non só iso: entre as idas e vidas de Santiago –traballa na TVG– tivo tempo de escribir ‘As malas ideas’, ambientada na cidade naval e publicada simultaneamente en galego (Xerais) e castelán (Contraluz).

A elección de Ferrol como escenario é, polo tanto, froito das circunstancias?

Eu son de Santiago, vivo en Santiago e traballo en Santiago. A relación que teño con Ferrol é como consorte, pois o meu home estivo rodando aí as tres temporadas de ‘Rapa’. Tiñamos un piso que era, digamos, a nosa base. Pasáranos antes noutros sitios, noutros proxectos, e non estivemos de paso, senón que foi a nosa casa e fun coñecendo Ferrol nese tempo, vivindo o seu ambiente e empapándome dela. Aí empecei a escribir a novela e prestoume ambientala nela e situando como protagonista un arquetipo de persoa que tivo que marchar da cidade. Elías é un deles, un profesional do audiovisual que ten moito éxito ata que un día todo o seu mundo estoupa polos aires. Entón regresa á cidade.

A novela toca un tema que está moi en voga, como é a relación de equilibrio entre a vida profesional e todo o demais...

É un tema moi presente, creo que en todo o mundo e en todos os traballos. Elías é unha persoa cun éxito importante, que o dá todo polo traballo, que o traballo é a súa vida; iso é moi frecuente tamén no audiovisual, porque é unha profesión moi nómada, de aquí para alá, onde sexa e moitísimas horas. Iso aféctalle a el, pero tamén á súa familia, á súa parella. Entón, o libro, a través dos personaxes, fai unha análise do que é dálo todo para o traballo, o éxito. Estamos identificando o éxito laboral co éxito persoal, pero hai moito máis alá que o éxito no traballo, sen quitarlle importancia. Cando Elías volve a Ferrol atópase con Merceditas, unha octoxenaria que está moi cabreada co mundo, unha persoa para a que o traballo xa non existe, pois está xubilada, e queda todo o demais, todo o que construíu. É unha perda continua de capacidades, ter que depender dos demais, non ser quen fuches, que non te recoñezan, que non poidas ser a persoa que eras cando ti por dentro segues a ser a mesma. Entón, o libro vai da relación entre o éxito laboral e a vellez, a renuncia que é a vellez.

Falaba agora de Merceditas. Que importancia ten para o protagonista? Que influencia ten nel?

Merceditas é tamén un pouco o detonante de moitas cosas que lle pasan a el. El non quere que nada vaia mal. A el rebéntalle o mundo, parécelle un caos na súa vida, e Merceditas si que quere rebentar cousas, quere cambiar. El é un sufridor de moitas cousas que non fixo, pero que lle están pasando a través destes maiores. Merceditas ten un punto de humor por como é ela, por esa afouteza que ten, pero é un humor que tamén te leva á tenrura e tamén é reflexión dos nosos maiores, da soidade, de perder capacidades e dunha sociedade que temos que cada vez os descoida máis, xa non nos nos coidados, senón no acompañamento. Vivimos moitos anos e é moi difícil desaprender a vivir da maneira que ti tiñas de vivir. Por exemplo, os fillos ás veces temos moita présa e queres solucionar o teu problema cos pais cando son maiores, cando precisan axuda para bañarse ou para comer. Estamos moi ocupados para ese proceso de acompañamento.

O libro ten moralexa, no sentido de que invita á reflexión sobre o equilibrio das diferentes esferas da vida. Ese didactismo que percorre a obra está relacionado coa súa faceta de escritora para un público infantil e xuvenil?

Eu cando escribo obras de adultos non é que busque moralexa, pero cando analizas algo que está pasando na sociedade, cada un saca as súas conclusións. Elías, ao final do libro, ao mellor non cambia todo o que debera, porque logo está a natureza de cada un e o momento vital de cada un. Ás veces dis: se eu volvera atrás, coidaría moito máis dos meus maiores, pero se cadra volves atrás e veste nesa mesma situación e respondes parecido. Entón, non hai unha única lectura do libro, non hai unha moralexa final, pero si se pon sobre a mesa que é o éxito, as renuncias que vas deixando no camiño, as boas e as malas ideas: algúnas vense no momento e outras vense pasados anos. E, logo, cada un fai o que pode. A vida é un caos que ti intentas ordenar e non deixas de ordenar para que despois se desorde outra vez.

Foi difícil para vostede dar o salto da literatura infantoxuvenil á adulta?

Para min non era indispensable entrar nos adultos; eu podería estar sempre escribindo para nenos ou para mozos, pero o que marca para quen escribo son as historias: de súpeto apareceu unha historia para adultos, logo viñeron outras infantís, logo volveu outra para adultos, logo unha xuvenil e agora estamos noutra para adultos... O que quero contar é o que determina se o poden ler nenos ou non, pero toda a infantil e xuvenil si que vale para adultos, para todos os públicos.

Te puede interesar

exposición Perico Castro en Torrente Ballester hasta 17 mayo

Inauguración de la muestra del artista Perico Castro y clausura de ‘Ferrol no pasado’
Redacción
Oficina municipal de turismo de la plaza de España, el pasado verano

La oficina de Turismo de la plaza de España se consolida como espacio expositivo
Redacción
maria solar

María Solar | “Quixen falar sobre que é o éxito e as renuncias que vas deixando no camiño”
X. Fandiño
laura castro

La docente del Campus Laura Castro, catedrática en Construcciones Navales
Redacción