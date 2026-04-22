María Solar | “Quixen falar sobre que é o éxito e as renuncias que vas deixando no camiño”
Aescritora e xornalista compostelá presenta este venres 24 –19.30 horas– no Ateneo a súa última novela, ‘As malas ideas’, unha historia ambientada en Ferrol
María Solar –Compostela, 1970– recoñece que desfrutou “moitísimo” de Ferrol durante a etapa que viviu nela, coincidindo coa gravación de ‘Rapa’ (o seu marido é o director de fotografía da exitosa e multipremiada serie). E non só iso: entre as idas e vidas de Santiago –traballa na TVG– tivo tempo de escribir ‘As malas ideas’, ambientada na cidade naval e publicada simultaneamente en galego (Xerais) e castelán (Contraluz).
A elección de Ferrol como escenario é, polo tanto, froito das circunstancias?
Eu son de Santiago, vivo en Santiago e traballo en Santiago. A relación que teño con Ferrol é como consorte, pois o meu home estivo rodando aí as tres temporadas de ‘Rapa’. Tiñamos un piso que era, digamos, a nosa base. Pasáranos antes noutros sitios, noutros proxectos, e non estivemos de paso, senón que foi a nosa casa e fun coñecendo Ferrol nese tempo, vivindo o seu ambiente e empapándome dela. Aí empecei a escribir a novela e prestoume ambientala nela e situando como protagonista un arquetipo de persoa que tivo que marchar da cidade. Elías é un deles, un profesional do audiovisual que ten moito éxito ata que un día todo o seu mundo estoupa polos aires. Entón regresa á cidade.
A novela toca un tema que está moi en voga, como é a relación de equilibrio entre a vida profesional e todo o demais...
É un tema moi presente, creo que en todo o mundo e en todos os traballos. Elías é unha persoa cun éxito importante, que o dá todo polo traballo, que o traballo é a súa vida; iso é moi frecuente tamén no audiovisual, porque é unha profesión moi nómada, de aquí para alá, onde sexa e moitísimas horas. Iso aféctalle a el, pero tamén á súa familia, á súa parella. Entón, o libro, a través dos personaxes, fai unha análise do que é dálo todo para o traballo, o éxito. Estamos identificando o éxito laboral co éxito persoal, pero hai moito máis alá que o éxito no traballo, sen quitarlle importancia. Cando Elías volve a Ferrol atópase con Merceditas, unha octoxenaria que está moi cabreada co mundo, unha persoa para a que o traballo xa non existe, pois está xubilada, e queda todo o demais, todo o que construíu. É unha perda continua de capacidades, ter que depender dos demais, non ser quen fuches, que non te recoñezan, que non poidas ser a persoa que eras cando ti por dentro segues a ser a mesma. Entón, o libro vai da relación entre o éxito laboral e a vellez, a renuncia que é a vellez.
Falaba agora de Merceditas. Que importancia ten para o protagonista? Que influencia ten nel?
Merceditas é tamén un pouco o detonante de moitas cosas que lle pasan a el. El non quere que nada vaia mal. A el rebéntalle o mundo, parécelle un caos na súa vida, e Merceditas si que quere rebentar cousas, quere cambiar. El é un sufridor de moitas cousas que non fixo, pero que lle están pasando a través destes maiores. Merceditas ten un punto de humor por como é ela, por esa afouteza que ten, pero é un humor que tamén te leva á tenrura e tamén é reflexión dos nosos maiores, da soidade, de perder capacidades e dunha sociedade que temos que cada vez os descoida máis, xa non nos nos coidados, senón no acompañamento. Vivimos moitos anos e é moi difícil desaprender a vivir da maneira que ti tiñas de vivir. Por exemplo, os fillos ás veces temos moita présa e queres solucionar o teu problema cos pais cando son maiores, cando precisan axuda para bañarse ou para comer. Estamos moi ocupados para ese proceso de acompañamento.
O libro ten moralexa, no sentido de que invita á reflexión sobre o equilibrio das diferentes esferas da vida. Ese didactismo que percorre a obra está relacionado coa súa faceta de escritora para un público infantil e xuvenil?
Eu cando escribo obras de adultos non é que busque moralexa, pero cando analizas algo que está pasando na sociedade, cada un saca as súas conclusións. Elías, ao final do libro, ao mellor non cambia todo o que debera, porque logo está a natureza de cada un e o momento vital de cada un. Ás veces dis: se eu volvera atrás, coidaría moito máis dos meus maiores, pero se cadra volves atrás e veste nesa mesma situación e respondes parecido. Entón, non hai unha única lectura do libro, non hai unha moralexa final, pero si se pon sobre a mesa que é o éxito, as renuncias que vas deixando no camiño, as boas e as malas ideas: algúnas vense no momento e outras vense pasados anos. E, logo, cada un fai o que pode. A vida é un caos que ti intentas ordenar e non deixas de ordenar para que despois se desorde outra vez.
Foi difícil para vostede dar o salto da literatura infantoxuvenil á adulta?
Para min non era indispensable entrar nos adultos; eu podería estar sempre escribindo para nenos ou para mozos, pero o que marca para quen escribo son as historias: de súpeto apareceu unha historia para adultos, logo viñeron outras infantís, logo volveu outra para adultos, logo unha xuvenil e agora estamos noutra para adultos... O que quero contar é o que determina se o poden ler nenos ou non, pero toda a infantil e xuvenil si que vale para adultos, para todos os públicos.