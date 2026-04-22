Los comercios y locales de Canido celebran la efeméride con intercambios de libros

Libros de consulta Cedida

El Día del Libro se celebra hasta el domingo en Canido, con una iniciativa de la asociación Hoscompro. Durante estas jornadas se podrán dejar ejemplares que no se usen en hasta nueve establecimientos adscritos a la iniciativa–Construyendo conocimientos, Escola Aberta de Arte, Socylex Abogados, Bambú flores, relojería Canido, Ruda, El Cubano, Artesa y Rías Altas– y coger a cambio los que sean de interés del cliente.