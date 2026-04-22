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Ferrol

Los comercios y locales de Canido celebran la efeméride con intercambios de libros

Hay nueve establecimientos del barrio donde se pueden cambiar ejemplares

Redacción
22/04/2026 22:24
Libros de consulta
Libros de consulta
Cedida
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El Día del Libro se celebra hasta el domingo en Canido, con una iniciativa de la asociación Hoscompro. Durante estas jornadas se podrán dejar ejemplares que no se usen en hasta nueve establecimientos adscritos a la iniciativa–Construyendo conocimientos, Escola Aberta de Arte, Socylex Abogados, Bambú flores, relojería Canido, Ruda, El Cubano, Artesa y Rías Altas– y coger a cambio los que sean de interés del cliente.

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