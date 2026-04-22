La Xunta levanta el cierre cautelar al marisqueo en la zona del castillo de San Felipe

El género plantado en la batea de San Felipe podrá ser ya retirado Emilio Cortizas

La Xunta de Galicia, a través del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), anunció este miércoles el levantamiento del cierre cautelar al marisqueo en la zona I de la ría de Ferrol, concretamente en el entorno del castillo de San Felipe, donde se encuentra la batea de depuración intensiva. Según el comunicado del organismo, los últimos controles analíticos realizados constatan un descenso en los niveles de toxina PSP –la paralizante–, por lo que se levantan las restricciones en este punto.

La medida, si bien es positiva, no afecta, al menos de momento, a la actividad marisquera en la ría de Ferrol, dado que, como explicaron los patrones mayores de las cofradías de la ciudad naval y Barallobre, Gustavo Chacartegui y Jorge López, el resto del área continúa cerrada por la presencia de esta misma ficotoxina. A este respecto, el representante del pósito ferrolano apuntó a que los profesionales de otras zonas de Ferrolterra sí podrán volver a usar la batea para depurar las capturas, pero no los locales. “Isto significa que o marisco que hai dentro xa pode saír para venderse, pero a nós non nos afecta porque de aquí non pode entrar ningún”, lamentó López Pena.

En este sentido, Gustavo Chacartegui señala que el estudio se hizo en base al producto que ya estaba instalado –que, en el momento del cierre, consistía en seis kilos de almeja japónica de la cofradía de Ferrol y 104 de berberecho de Corcubión–, por lo que no refleja la evolución en el resto de la ría. De igual modo, el representante ferrolano incidió en que este episodio de toxina PSP es algo natural –que, de hecho, se conoce comúnmente como ‘marea roja’–, dado que deriva del crecimiento de la flora marina –concretamente del fitoplancton–, que a su vez está determinado por factores como el cambio de estación o las fases lunares. Eso sí, subraya que, a causa del cambio climático, “se está haciendo mucho más habitual”, recordando que el año pasado afectó al inicio de la campaña de la zamburiña.

Furtivos

En este contexto, el patrón mayor volvió a denunciar la problemática de los furtivos, no solo por el hecho de ejercer la actividad sin el permiso obligatorio, sino porque están capturando y vendiendo “un producto altamente contaminado”. Y es que, como apunta Chacartegui, la ficotoxina PSP es especialmente peligrosa para los humanos, dado que, en casos de intoxicaciones agudas, puede provocar síntomas como dificultades respiratorias y de coordinación motriz. Así, el representante lamenta que los mecanismos actuales contra esta actividad no están funcionando adecuadamente, dado que los guardacostas únicamente los puede proponer para sanción, que en muchas ocasiones no se abonan por insolvencia.