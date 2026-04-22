La sección sindical de CCOO en el puerto solicita la implantación de un Plan de Movilidad Sostenible

El sindicato plantea medidas como habilitar un bus a Caneliñas Jorge Meis

La sección sindical de CCOO en el puerto de Ferrol presentó esta semana a la Autoridad Portuaria una solicitud formal bajo registro para la constitución de una mesa de trabajo de cara a negociar la implantación de un Plan de Movilidad Sostenible en las instalaciones dependientes del organismo.

A través de un comunicado, la parte social explicó que dicho protocolo podría adoptarse de dos formas diferentes, abogando por la modalidad de Grandes Centros de Actividad, dado el número de compañías que ya se han asentado en las dársenas –y las que se estima que se sumarán– y de trabajadores en los muelles, que superan el millar de personas. Entre otras medidas, la sección propone que se den bonificaciones para incentivar el uso del transporte público; que se implante un servicio de autobús hasta el puerto exterior “cuando estén plenamente instaladas las últimas empresas que van a llegar”; facilitar puntos de recarga para aquellos que usen vehículos eléctricos e incluso formación para trabajadores y las compañías enfocadas a reducir su huella de carbono.

En este sentido, desde la representación sindical del puerto y del Sector del Mar de CCOO de Galicia defienden este plan no solo para mejorar la sostenibilidad de las instalaciones ferrolanas, sino también de cara a hacer que las Autoridades Portuarias sirvan “de faro y ejemplo a otros centros logísticos donde se concentre masa crítica laboral” y así poder “marcar la diferencia medioambiental”. De este modo, la parte social aboga por “un cambio de modelo energético y de transporte” en estos centros de trabajo.